بنك تنمية المدن والقرى يختتم دورة (إيدج)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة التمويل الدولية عن نظام التميز في التصميم من أجل كفاءة أعلى (إيدج)، بمشاركة عدد من مهندسي البنك والشركاء الدوليين والمحليين والمجتمع المحلي.
وأكد مدير عام البنك أسامة العزام على رؤية البنك التي تركز على تحسين السياسات وتطوير القدرات لتحقيق استدامة جديدة، استجابة للرؤى الملكية والتوجهات الحكومية لتحديث الاقتصاد والقطاع العام.
وقال إنه "في إطار دعم البنك للتنمية المحلية، حددنا أهدافا استراتيجية تسعى لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مثلما نتبنى مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتدعم البلديات نحو الاستثمار الأخضر والمشاريع التنموية الابتكارية".
وقالت رئيس وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات في البنك هلا الحنطي، إن هذه المبادرة تسعى ليكون برنامج التدريب؛ حافزا للتغيير وركيزة لتعزيز المشاركة المحلية والدولية ويمهد الطريق للابتكار وتحسين الأداء، ويعزز التزام جماعي بالمسؤولية البيئية.
وأوضحت أنه يجب على الذين يستوفون متطلبات الأهلية إكمال تدريب خبير (إيدج) واجتياز اختباره بنجاح من أجل الحصول على اعتماد (Expert EDGE). ومن المتوقع أن يتم الحصول على اعتمادية خبير (إيدج) للمتدربين قبل منتصف شهر آيار.
--(بترا)
م ع/م د/أس
23/02/2024 14:30:33
MENAFN23022024000117011021ID1107892307
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