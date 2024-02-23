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بنك تنمية المدن والقرى يختتم دورة (إيدج)

2/23/2024 2:37:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمها بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة التمويل الدولية عن نظام التميز في التصميم من أجل كفاءة أعلى (إيدج)، بمشاركة عدد من مهندسي البنك والشركاء الدوليين والمحليين والمجتمع المحلي.
وأكد مدير عام البنك أسامة العزام على رؤية البنك التي تركز على تحسين السياسات وتطوير القدرات لتحقيق استدامة جديدة، استجابة للرؤى الملكية والتوجهات الحكومية لتحديث الاقتصاد والقطاع العام.
وقال إنه "في إطار دعم البنك للتنمية المحلية، حددنا أهدافا استراتيجية تسعى لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مثلما نتبنى مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتدعم البلديات نحو الاستثمار الأخضر والمشاريع التنموية الابتكارية".
وقالت رئيس وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات في البنك هلا الحنطي، إن هذه المبادرة تسعى ليكون برنامج التدريب؛ حافزا للتغيير وركيزة لتعزيز المشاركة المحلية والدولية ويمهد الطريق للابتكار وتحسين الأداء، ويعزز التزام جماعي بالمسؤولية البيئية.
وأوضحت أنه يجب على الذين يستوفون متطلبات الأهلية إكمال تدريب خبير (إيدج) واجتياز اختباره بنجاح من أجل الحصول على اعتماد (Expert EDGE). ومن المتوقع أن يتم الحصول على اعتمادية خبير (إيدج) للمتدربين قبل منتصف شهر آيار.
--(بترا)
م ع/م د/أس
23/02/2024 14:30:33

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