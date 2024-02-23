الكرك: جلسة نقاشية حول حقوق المرأة العاملة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء فقوع 23 شباط (بترا)- عقدت في مركز شابات فقوع النموذجي بالكرك، أمس الخميس، جلسة نقاشية بعنوان " علامة صديقة للمرأة وحقوق المرأة العاملة"، نظمها مركز الحياة راصد، بالتعاون مع منظمة اكشن ايد المنطقة العربية، بمشاركة شابات متطوعات من مختلف أنحاء اللواء.
وقالت المدربة بتول المعاقبة، إن المشروع يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للنساء والفتيات مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين وتوفير آليات الإنصاف وسط بيئة خالية من العنف والتحرش في أماكن العمل، لافتة إلى أن المشروع يتطلع إلى مستقبل يتم فيه تمكين المرأة اقتصاديا، ومنحها مكانتها الصحيحة كمساهم رئيسي في نمو المجتمع وازدهاره.
وأضافت، أن المشروع يعالج التحديات التي تواجه المرأة بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في المساواة بين الجنسين والعمل اللائق، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام (2020-2025).
وتحدثت المدربة إيمان الطقاطقة عن حقوق المرأة العاملة والقضايا العمالية وبيئة العمل وقانون العمل الأردني، مؤكدة أهمية منصة حماية التي تقوم بها وزارة العمل من خلال كوادرها الفنية بمراقبة مدى تطبيق أحكام قانون العمل وصولا إلى ضمان توفير بيئة عمل وظروف عمل آمنة وسليمة وحق العامل في اللجوء إلى الوزارة في تقديم الشكوى.
--(بترا)
م ع/م ق/أس
23/02/2024 13:04:39
MENAFN23022024000117011021ID1107892306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.