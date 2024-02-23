الكرك: جلسة نقاشية حول حقوق المرأة العاملة

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء فقوع 23 شباط (بترا)- عقدت في مركز شابات فقوع النموذجي بالكرك، أمس الخميس، جلسة نقاشية بعنوان " علامة صديقة للمرأة وحقوق المرأة العاملة"، نظمها مركز الحياة راصد، بالتعاون مع منظمة اكشن ايد المنطقة العربية، بمشاركة شابات متطوعات من مختلف أنحاء اللواء.

وقالت المدربة بتول المعاقبة، إن المشروع يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للنساء والفتيات مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين وتوفير آليات الإنصاف وسط بيئة خالية من العنف والتحرش في أماكن العمل، لافتة إلى أن المشروع يتطلع إلى مستقبل يتم فيه تمكين المرأة اقتصاديا، ومنحها مكانتها الصحيحة كمساهم رئيسي في نمو المجتمع وازدهاره.

وأضافت، أن المشروع يعالج التحديات التي تواجه المرأة بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في المساواة بين الجنسين والعمل اللائق، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام (2020-2025).

وتحدثت المدربة إيمان الطقاطقة عن حقوق المرأة العاملة والقضايا العمالية وبيئة العمل وقانون العمل الأردني، مؤكدة أهمية منصة حماية التي تقوم بها وزارة العمل من خلال كوادرها الفنية بمراقبة مدى تطبيق أحكام قانون العمل وصولا إلى ضمان توفير بيئة عمل وظروف عمل آمنة وسليمة وحق العامل في اللجوء إلى الوزارة في تقديم الشكوى.

--(بترا)

م ع/م ق/أس

23/02/2024 13:04:39