مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق غدا

مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق غدا
التاريخ
2/23/2024 2:37:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- تنطلق يوم غد السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في الزرقاء وعمان.
ويلعب فريقا معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا شباب الأردن والحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب عمان الدولي.
وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 26 نقطة ثم الفيصلي 24 نقطة.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
23/02/2024 12:41:50
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