مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تنطلق يوم غد السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في الزرقاء وعمان.

ويلعب فريقا معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا شباب الأردن والحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب عمان الدولي.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 26 نقطة ثم الفيصلي 24 نقطة.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

23/02/2024 12:41:50