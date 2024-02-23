Friday, 23 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق غدا

2/23/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تنطلق يوم غد السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في الزرقاء وعمان.
ويلعب فريقا معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا شباب الأردن والحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب عمان الدولي.
وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 26 نقطة ثم الفيصلي 24 نقطة.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
23/02/2024 12:41:50

MENAFN23022024000117011021ID1107892305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث