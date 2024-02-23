الاحتلال يرتكب 10 مجازر بغزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
التاريخ
2/23/2024 2:37:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 شباط (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال 10مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهداء و 160 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل لليوم الـ 140 على قطاع غزة، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و 69616 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
23/02/2024 12:30:37
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