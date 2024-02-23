الاحتلال يرتكب 10 مجازر بغزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 شباط (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال 10مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهداء و 160 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل لليوم الـ 140 على قطاع غزة، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و 69616 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

23/02/2024 12:30:37