افتتاح فعاليات معرض المنتجات الإيرانية في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- بدأت مساء أمس الخميس، فعاليات معرض المنتجات الإيرانية، الذي يقام بمدينة الحسين للشباب ويستمر 10 أيام.
ويشارك في المعرض الذي افتتحه، النائب خليل عطية وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، بالتعاون مع شركة ياران کار آفرين لتنظيم المعارض الإيرانية، 35 شركة إيرانية.
وقال مدير عام شركة "ابكو" ، رائد أبو سعدة، إن شركات متخصصة بصناعة السجاد اليدوي والمصنع والصناعات الخشبية والمواد الغذائية والمكسرات والبهارات والعسل والزعفران والاكسسوارات وغيرها، تشارك بفعاليات المعرض.
وأشار ابو سعدة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، فيما سيستقبل زواره يوم الجمعة من الثانية ظهرا وحتى العاشرة ليلا للشراء المباشر من الشركات المشاركة.
--(بترا)
س ص/م ق/أس
23/02/2024 12:21:45
MENAFN23022024000117011021ID1107892303
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