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افتتاح فعاليات معرض المنتجات الإيرانية في عمان

2/23/2024 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- بدأت مساء أمس الخميس، فعاليات معرض المنتجات الإيرانية، الذي يقام بمدينة الحسين للشباب ويستمر 10 أيام.
ويشارك في المعرض الذي افتتحه، النائب خليل عطية وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، بالتعاون مع شركة ياران کار آفرين لتنظيم المعارض الإيرانية، 35 شركة إيرانية.
وقال مدير عام شركة "ابكو" ، رائد أبو سعدة، إن شركات متخصصة بصناعة السجاد اليدوي والمصنع والصناعات الخشبية والمواد الغذائية والمكسرات والبهارات والعسل والزعفران والاكسسوارات وغيرها، تشارك بفعاليات المعرض.
وأشار ابو سعدة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، فيما سيستقبل زواره يوم الجمعة من الثانية ظهرا وحتى العاشرة ليلا للشراء المباشر من الشركات المشاركة.
--(بترا)
س ص/م ق/أس
23/02/2024 12:21:45

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