إعادة توقيف مخبر سابق في إف بي آي متهم باختلاق تهم زائفة بحق بايدن وابنه هانتر

MENAFN - Al-Anbaa) أوقف مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وجهت إليه رسميا تهمة الكذب لاختلاقه تهما زائفة بالفساد في حق جو بايدن ونجله هانتر، في لاس فيغاس، وفق ما أفاد محاموه، خشية فراره من العدالة.

ويشتبه في أن ألكسندر سميرنوف (43 عاما) المخبر السابق للشرطة الفدرالية كذب حين اتهم كلا من جو وهانتر بايدن بتقاضي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار لتمكين شركة «بوريسما» الأوكرانية للغاز من تفادي ملاحقات.

ومطلع الأسبوع، أطلق سراحه، خلافا لرأي مكتب المدعي العام، شرط تسليم جواز سفره وأن يكون ممكنا تحديد مكانه. لكن أعيد توقيفه الخميس في مكتب محاميه، وفق ما ذكر محاموه في وثائق المحكمة.

وقال محامياه ديڤيد تشيسنوف وريتشارد شونفي إن وجوده في مكتبهما «يتناقض مع فكرة احتمال فراره» وطلبا عقد جلسة استماع عاجلة من أجل إطلاق سراحه.

وجاء في البيان الاتهامي أن المخبر السابق «قدم معلومات خاطئة مسيئة إلى إف بي آي عن» الرئيس وابنه، وهو جرم يواجه عليه عقوبة السجن لمدة 25 عاما.

وهذا التطور الجديد يضعف التحقيق الذي فتحه الجمهوريون في الكونغرس بهدف عزل جو بايدن، قبل بضعة أشهر من مواجهة جديدة مرجحة بين الرئيس الديموقراطي وسلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ويتهم حلفاء ترامب الجمهوريون جو بايدن دون إبراز أدلة مقنعة، باستخدام نفوذه حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017 للسماح لابنه هانتر بعقد صفقات مريبة في أوكرانيا والصين.

وسربت رواية سميرنوف إلى العلن وباتت نقطة مركزية تغذي هذه الشبهات، لكنه تبين بحسب البيان الاتهامي بأنها ملفقة بالكامل.