إعادة توقيف مخبر سابق في إف بي آي متهم باختلاق تهم زائفة بحق بايدن وابنه هانتر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أوقف مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وجهت إليه رسميا تهمة الكذب لاختلاقه تهما زائفة بالفساد في حق جو بايدن ونجله هانتر، في لاس فيغاس، وفق ما أفاد محاموه، خشية فراره من العدالة.
ويشتبه في أن ألكسندر سميرنوف (43 عاما) المخبر السابق للشرطة الفدرالية كذب حين اتهم كلا من جو وهانتر بايدن بتقاضي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار لتمكين شركة «بوريسما» الأوكرانية للغاز من تفادي ملاحقات.
ومطلع الأسبوع، أطلق سراحه، خلافا لرأي مكتب المدعي العام، شرط تسليم جواز سفره وأن يكون ممكنا تحديد مكانه. لكن أعيد توقيفه الخميس في مكتب محاميه، وفق ما ذكر محاموه في وثائق المحكمة.
وقال محامياه ديڤيد تشيسنوف وريتشارد شونفي إن وجوده في مكتبهما «يتناقض مع فكرة احتمال فراره» وطلبا عقد جلسة استماع عاجلة من أجل إطلاق سراحه.
وجاء في البيان الاتهامي أن المخبر السابق «قدم معلومات خاطئة مسيئة إلى إف بي آي عن» الرئيس وابنه، وهو جرم يواجه عليه عقوبة السجن لمدة 25 عاما.
وهذا التطور الجديد يضعف التحقيق الذي فتحه الجمهوريون في الكونغرس بهدف عزل جو بايدن، قبل بضعة أشهر من مواجهة جديدة مرجحة بين الرئيس الديموقراطي وسلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ويتهم حلفاء ترامب الجمهوريون جو بايدن دون إبراز أدلة مقنعة، باستخدام نفوذه حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017 للسماح لابنه هانتر بعقد صفقات مريبة في أوكرانيا والصين.
وسربت رواية سميرنوف إلى العلن وباتت نقطة مركزية تغذي هذه الشبهات، لكنه تبين بحسب البيان الاتهامي بأنها ملفقة بالكامل.
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