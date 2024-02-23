بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقعت بريطانيا اتفاقا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين «فرونتكس» وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيرة لحماية الحدود.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
ووقع الاتفاق المدير العام لقوة الحدود البريطانية فيل داغلس والمدير التنفيذي لـ «فرونتكس» هانز لايتينز في لندن، في حضور وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن.
وقال كليفرلي إن «جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولا وطموحات مشتركة».
وأضاف أن «ترتيبات العمل بين المملكة المتحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخية أخرى في الحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا ووقف وصول القوارب».
وتقول بريطانيا إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها الجنوبية في قوارب متهالكة انخفض بمعدل الثلث العام الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.
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