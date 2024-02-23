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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

2/23/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت بريطانيا اتفاقا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين «فرونتكس» وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيرة لحماية الحدود.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
ووقع الاتفاق المدير العام لقوة الحدود البريطانية فيل داغلس والمدير التنفيذي لـ «فرونتكس» هانز لايتينز في لندن، في حضور وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن.
وقال كليفرلي إن «جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولا وطموحات مشتركة».
وأضاف أن «ترتيبات العمل بين المملكة المتحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخية أخرى في الحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا ووقف وصول القوارب».
وتقول بريطانيا إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها الجنوبية في قوارب متهالكة انخفض بمعدل الثلث العام الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.

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