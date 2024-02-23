قطر لـ العدل الدولية إسرائيل تعرقل كل الحلول السلمية والأمم المتحدة تحذر مصير الفلسطينيين في غزة على المحك

MENAFN - Al-Anbaa) استأنفت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلساتها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، حيث قال ممثل دولة قطر في مرافعاته ان القانون الدولي يجب ان يطبق على الجميع، مؤكدا رفض بلاده ازدواجية المعايير.

وأضاف ممثل دولة قطر ان مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، وإيمان بلاده بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي.

وقال ان ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وعلى المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل، مؤكدا ان لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.

وتابع «ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست مصادفة والاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، متهما إسرائيل بعرقلة كل الحلول السلمية ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية».

وأضاف ممثل قطر في مرافعته ان إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني، وان ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، كما تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.

وقال ان الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة، التي تم تعزل سكانها عن العالم منذ عام 2007.

واستطرد «إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية».

من جهتها، قالت ممثلة إندونيسيا أمام المحكمة انه لا سبب وجيها يمنع المحكمة من تقديم رأيها الاستشاري، وعلينا تحمل مسؤوليتنا الأخلاقية بجمع الأدلة التي ستقدم لهذه المحكمة.

وأضافت في مرافعتها أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، مؤكدة ان الأعمال الوحشية في قطاع غزة يجب أن تتوقف.

وقالت ان إسرائيل تتجنب المفاوضات، وتتفادى وقف المشروعات الاستيطانية، وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر.

وتابعت: الحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام، وقادتها يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا، وعلى المحكمة تقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل.

وقالت إسرائيل لم تكن مهتمة أبدا بأي عملية سلام، ورأي المحكمة سيكون مفيدا في توجيه الخطوات المستقبلية.

وأضافت أن هذه المحكمة أكدت سابقا حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وقد اصبح الاحتلال أداة لقمع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وينبغي لنا أن نعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني منذ بدايته.

وقالت انه لا يمكن لإسرائيل تحت أي ظرف ضم أي جزء من الأراضي المحتلة، وطالبت إسرائيل بالانسحاب فورا من الأراضي المحتلة.

من جهة أخرى، قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري لقناة الجزيرة ان مصير كل الفلسطينيين في قطاع غزة على المحك، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية تصل إلى قطاع غزة قطرة بقطرة والمجاعة وشيكة.

وأضاف ان احتمال وقوع مجاعة في غزة مرتفع جدا، خاصة مع ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وتابع: محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير لإدخال مساعدات. وقال ان حلفاء إسرائيل الداعمين لها بالسلاح قد يكونون شركاء في جرائمها.

إلى ذلك، حذر خبراء في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من أن نقل أسلحة أو ذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الدولي، وحثوا الدول على وقف نقل الأسلحة لإسرائيل بما فيها المساعدات العسكرية. وأكدوا أن على جميع الدول ضمان احترام أطراف النزاع القانون الإنساني الدولي.

في الاثناء، أنهى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية زيارة إلى القاهرة، فيما توجه وفد إسرائيلي الجمعة إلى باريس للمشاركة في قمة بشأن صفقة تبادل والأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن وفد قيادة حركة حماس برئاسة هنية اختتم زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام.

وأضاف البيان أن وفد حماس أجرى عدة لقاءات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري الوزير عباس كامل والمساعدين، حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك».

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى ملف تبادل الأسرى، وما يخطط له في المسجد الأقصى بتقييد دخول سكان الضفة الغربية وداخل إسرائيل إلى الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن وفدا أمنيا توجه إلى باريس للمشاركة في قمة بشأن ملف صفقة التبادل.

وقالت الإذاعة إن القمة ستعقد بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديڤيد بارنياع.

من جهته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية الأميركية المنعقد في القدس بأن مواصلة ممارسة الضغط العسكري هي أفضل وسيلة لدفع صفقة تبادل محتملة مع حماس قدما، بحسب الإذاعة.

وقال كاتس «إنه فقط إذا شعر قادة الحركة بأنهم في خطر فإنهم سيبدون الاستعداد للتفاوض»، وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين وتفكيك حماس.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 29514 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الجيش الإسرائيلي «ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال 24 ساعة».