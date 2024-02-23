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الجيش الأميركي يعلن إسقاط 3 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر

2/23/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسقطت القوات الأميركية ثلاث مسيرات قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر غداة ضربها أربع مسيرات كانت معدة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.
وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أميركية تمكنت لجمعة من «إسقاط ثلاث مسيرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تصب السفن بأي أضرار».
وقالت «سنتكوم» إن قوات أميركية ضربت الخميس أربع مسيرات حوثية وصاروخي كروز مضادين لسفن، موضحة أن الأسلحة «كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون».

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