الجيش الأميركي يعلن إسقاط 3 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسقطت القوات الأميركية ثلاث مسيرات قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر غداة ضربها أربع مسيرات كانت معدة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.
وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أميركية تمكنت لجمعة من «إسقاط ثلاث مسيرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تصب السفن بأي أضرار».
وقالت «سنتكوم» إن قوات أميركية ضربت الخميس أربع مسيرات حوثية وصاروخي كروز مضادين لسفن، موضحة أن الأسلحة «كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون».
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