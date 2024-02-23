بايدن لا يمكننا أن ندير ظهرنا لأوكرانيا الآن وبوتين يشيد بجيشه

(MENAFN
- Al-Anbaa) حذر الرئيس الاميركي جو بايدن من أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان «تدير ظهرها» لأوكرانيا، في وقت لاتزال مساعدة بقيمة ستين مليار دولار لكييڤ معطلة في الكونغرس مع رفض النواب الجمهوريين إقرارها.
وقال بايدن في مداخلة في البيت الأبيض عشية الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا «لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن» لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يعول على ذلك».
وأعلن الرئيس الاميركي فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، متعهدا بجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يدفع ثمنا أعلى» للحرب في أوكرانيا.
من جهته، وعد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر خلال زيارة إلى أوكرانيا بمواصلة «النضال» حتى تفرج واشنطن عن أموال إضافية لكييڤ.
وأكد شومر من مدينة لفيف أن تعهده عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا يهدف إلى «تأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني».
وسيلتقي شومر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وفد من أربعة أعضاء ديموقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ.
وقال «نحن هنا لنظهر للشعب الأوكراني أن أميركا تقف إلى جانبه وأننا سنواصل النضال من أجل الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة ويستحقه».
في المقابل، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ «الأبطال» الذين يحاربون في أوكرانيا وبإعادة تسليح الجيش الروسي، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الروسية، عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب على أوكرانيا.
وفي مقطع ڤيديو تم بثه الجمعة، أشاد بوتين بـ «المشاركين في العملية الخاصة» في أوكرانيا، معتبرا أنهم «يقاتلون من أجل الحقيقة والعدالة».
وأضاف «أنتم أبطال شعبنا الحقيقيون»، وعلى غرار كل عام زار الرئيس الروسي ضريح الجندي المجهول أمام أسوار الكرملين.
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