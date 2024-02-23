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بايدن لا يمكننا أن ندير ظهرنا لأوكرانيا الآن وبوتين يشيد بجيشه

2/23/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر الرئيس الاميركي جو بايدن من أن الولايات المتحدة لا يمكنها ان «تدير ظهرها» لأوكرانيا، في وقت لاتزال مساعدة بقيمة ستين مليار دولار لكييڤ معطلة في الكونغرس مع رفض النواب الجمهوريين إقرارها.


وقال بايدن في مداخلة في البيت الأبيض عشية الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا «لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن» لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يعول على ذلك».
وأعلن الرئيس الاميركي فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، متعهدا بجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يدفع ثمنا أعلى» للحرب في أوكرانيا.
من جهته، وعد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر خلال زيارة إلى أوكرانيا بمواصلة «النضال» حتى تفرج واشنطن عن أموال إضافية لكييڤ.
وأكد شومر من مدينة لفيف أن تعهده عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا يهدف إلى «تأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني».
وسيلتقي شومر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وفد من أربعة أعضاء ديموقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ.
وقال «نحن هنا لنظهر للشعب الأوكراني أن أميركا تقف إلى جانبه وأننا سنواصل النضال من أجل الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة ويستحقه».
في المقابل، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ «الأبطال» الذين يحاربون في أوكرانيا وبإعادة تسليح الجيش الروسي، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الروسية، عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب على أوكرانيا.
وفي مقطع ڤيديو تم بثه الجمعة، أشاد بوتين بـ «المشاركين في العملية الخاصة» في أوكرانيا، معتبرا أنهم «يقاتلون من أجل الحقيقة والعدالة».
وأضاف «أنتم أبطال شعبنا الحقيقيون»، وعلى غرار كل عام زار الرئيس الروسي ضريح الجندي المجهول أمام أسوار الكرملين.

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