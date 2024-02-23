حماس ردا على خطة نتنياهو لغزة ما بعد الحرب لن تنجح وبلينكن نرفض إعادة احتلال القطاع

(MENAFN
- Al-Anbaa) انتقد مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنها آيلة الى الفشل.
وقال أسامة حمدان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح (...) اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".
واشارت "حماس" الى انها توافقت مع بقية الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة لإعادة إعمار غزة والإعداد للانتخابات.
من جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة لما بعد الحرب تتضمن استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.
وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة".
لكنه ذكر أنّ "هناك مبادئ أساسية وضعناها منذ أشهر، ونعتبرها مهمة جداً" لمستقبل غزة.
وقال بلينكن إن غزة "يجب ألا تكون منصة للإرهاب". وأضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدّم خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي مساء الخميس.
وفي هذه الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس تخطط إسرائيل بشكل خاص للحفاظ على "السيطرة الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي فرضية سارعت السلطة الفلسطينية الى رفضها.
وتنص الوثيقة على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "للحؤول دون تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".
وجاء في الخطة أيضا أنه بعد انتهاء الحرب، "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح".
وردت السلطة الفلسطينية على المقترح على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتنياهو من خطط "الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة
دولة
فلسطينية".
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