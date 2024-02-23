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حماس ردا على خطة نتنياهو لغزة ما بعد الحرب لن تنجح وبلينكن نرفض إعادة احتلال القطاع

2/23/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقد مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنها آيلة الى الفشل.
وقال أسامة حمدان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح (...) اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".
واشارت "حماس" الى انها توافقت مع بقية الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة لإعادة إعمار غزة والإعداد للانتخابات.
من جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة لما بعد الحرب تتضمن استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.
وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة".
لكنه ذكر أنّ "هناك مبادئ أساسية وضعناها منذ أشهر، ونعتبرها مهمة جداً" لمستقبل غزة.
وقال بلينكن إن غزة "يجب ألا تكون منصة للإرهاب". وأضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدّم خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي مساء الخميس.
وفي هذه الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس تخطط إسرائيل بشكل خاص للحفاظ على "السيطرة الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي فرضية سارعت السلطة الفلسطينية الى رفضها.
وتنص الوثيقة على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "للحؤول دون تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".
وجاء في الخطة أيضا أنه بعد انتهاء الحرب، "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح".
وردت السلطة الفلسطينية على المقترح على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتنياهو من خطط "الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة
دولة
فلسطينية".

MENAFN23022024000130011022ID1107892259

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