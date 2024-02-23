أجنحة الكويت المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب تحتفل بأعياد الكويت الوطنية

أجنحة الكويت المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب تحتفل بأعياد الكويت الوطنية
التاريخ
2/23/2024 2:35:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تتزين أجنحة الكويت المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ 28 بأعلام الكويت احتفالا بأعيادها الوطنية التي تتزامن مع فترة انعقاد المعرض.
وحرص أصحاب دور النشر والكتاب الكويتيون المشاركون في المعرض على الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية عبر هذه البادرة الجميلة التي تحمل أسمى معاني الحب والوفاء والانتماء للوطن ولو كانوا بعيدا عن ترابه الغالي.
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