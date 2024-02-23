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السفير جمال الغنيم: علاقات وثيقة وتاريخية تجمع الكويت والإمارات على الصعد كافة

2/23/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفارتنا لدى الإمارات العربية المتحدة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى تقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.
ورفع سفيرنا لدى الإمارات جمال الغنيم في تصريح لـ (كونا) خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وللشعب الكويتي في هذه المناسبات الوطنية الغالية.
وأعرب السفير الغنيم عن فخره واعتزازه بذكرى الأعياد الوطنية للكويت والغالية على قلوب أبنائها كافة والمفعمة بالمعاني السامية لهذه الذكرى التاريخية بالنسبة للشعب الكويتي وللدولة بأكملها، مؤكدا على الإرث الوطني الغني والقيم الثابتة والعليا التي يتمتع بها شعب الكويت والتي تعزز وحدتهم وتقوي انتمائهم لوطنهم.
كما أشاد الغنيم بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واصفا إياها بأنها نموذج متميز، معربا عن تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن الاحتفال بالعيد الوطني بسفارتنا في الإمارات ينطوي على أهمية كبيرة في تعزيز الروابط الديبلوماسية والثقافية بين البلدين وفي تعزيز التفاهم والتعاون المشترك.
وشهدت الاحتفالية حضور شخصيات رسمية منها وزير الدولة خليفة شاهين المرر ومستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية سابقا علي الهاشمي والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ونواب من المجلس الاتحادي وعدد من الشيوخ ورؤساء البعثات الديبلوماسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الاحتفالية تقديم السفارة عروضا تراثية وشعبية تعكس الثقافة الكويتية، مما أضفى على الحفل جوا من البهجة والفخر، كما أعرب الحضور عن تقديرهم لتنظيم هذا الاحتفالية وما تضمنته من فقرات خاصة بالتراث الكويتي.
كما قدم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إهداء لسفير الكويت في الإمارات جمال الغنيم يحتوي على نسخة من عدد صحيفة إماراتية بمناسبة أول احتفال لسفارة الكويت في أبوظبي بعد إعلان الاتحاد وإقامة سفارة الكويت.
كما جرى افتتاح معرض الصور في وقت أقامت الشرطة الإماراتية فعالية بالخيالة، كما وضعت الشرطة الإماراتية شعار «الامارات تحب الكويت».

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