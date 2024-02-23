((هيئة الطرق)) تغلق ((الغزالي)) صباح غد السبت

((هيئة الطرق)) تغلق ((الغزالي)) صباح غد السبت
التاريخ
2/23/2024 2:35:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي القادم من الفروانية إلى ميناء الشويخ أربع ساعات (من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا) وذلك صباح غد السبت 24 الجاري.
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