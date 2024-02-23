سفير أرمينيا: الكويت تلعب دوراً بارزاً على الساحة الإقليمية والدولية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول

هنأ سفير أرمينيا لدى البلاد سارمين باغداساريان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والكويت الصديقة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير الكويت.وقال في تصريح صحافي يسعدنا أن نشارككم فرحتكم في هذا اليوم المميز الذي يجسد تاريخا حافلا بالإنجازات والتقدم نحو مستقبل أفضل لبلدكم المعطاء.وأضاف ان الكويت من خلال التزامها الثابت بقيم السلام والتعاون، تلعب دورا بارزا على الساحة الإقليمية والدولية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، وتسعى لحل النزاعات والأزمات بطرق سلمية وبناءة.كما يبرز دورها الإنساني في تقديم المساعدات والدعم القيم للمناطق المتضررة من الصراعات والكوارث بما يعكس التزامها الإنساني والتنموي وتضامنها مع الشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.وقال ان أرمينيا والكويت تتمتعان بعلاقات متميزة تضرب في أعماق التاريخ، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين بلدينا ونسعى جاهدين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على شعبينا وتعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات المقبلة بنفس الروح الإيجابية والإخلاص، وأن تشهد العلاقات الثنائية تطورا وتقدما مستمرين. متمنيا للشعب الكويتي الصديق الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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