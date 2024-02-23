سفير أرمينيا: الكويت تلعب دوراً بارزاً على الساحة الإقليمية والدولية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول

(MENAFN
- Al-Anbaa)
هنأ سفير أرمينيا لدى البلاد سارمين باغداساريان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والكويت الصديقة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير الكويت.
وقال في تصريح صحافي يسعدنا أن نشارككم فرحتكم في هذا اليوم المميز الذي يجسد تاريخا حافلا بالإنجازات والتقدم نحو مستقبل أفضل لبلدكم المعطاء.
وأضاف ان الكويت من خلال التزامها الثابت بقيم السلام والتعاون، تلعب دورا بارزا على الساحة الإقليمية والدولية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، وتسعى لحل النزاعات والأزمات بطرق سلمية وبناءة.
كما يبرز دورها الإنساني في تقديم المساعدات والدعم القيم للمناطق المتضررة من الصراعات والكوارث بما يعكس التزامها الإنساني والتنموي وتضامنها مع الشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.
وقال ان أرمينيا والكويت تتمتعان بعلاقات متميزة تضرب في أعماق التاريخ، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين بلدينا ونسعى جاهدين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على شعبينا وتعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات المقبلة بنفس الروح الإيجابية والإخلاص، وأن تشهد العلاقات الثنائية تطورا وتقدما مستمرين. متمنيا للشعب الكويتي الصديق الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
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