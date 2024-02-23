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سفاراتنا بإسبانيا وبلجيكا والبرازيل وقنصليتنا بشنغهاي احتفلت بالأعياد الوطنية

2/23/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت سفاراتنا لدى إسبانيا وبلجيكا والبرازيل وقنصليتها العامة في مدينة شنغهاي بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وفي إسبانيا حضر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة الكويتية في (مدريد) عدد من كبار الشخصيات السياسية والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
ورفع سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.
وأشار الخرافي إلى أن الاحتفال هذا العام يتوافق مع الذكرى 63 لإنشاء العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وإسبانيا، معتبرا انها نموذج للعلاقات الناجحة والراسخة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وملك إسبانيا فيليبي السادس.
وأشاد بالعلاقات الاقتصادية القوية ونمو حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ان حجم الاستثمارات الكويتية في إسبانيا بلغ قرابة ستة مليارات يورو.
وذكر أن هناك عديدا من الشركات الإسبانية الكبرى التي تعمل في الكويت بالإضافة إلى عمل عديد من الشركات الكويتية الكبرى في إسبانيا مثل شركة (انرتك) التابعة للهيئة العامة للاستثمار وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) التي أسست أولى فروعها في (مدريد) عام 1991.
وأضاف الخرافي أن تدشين الخطوط الجوية الكويتية خطا مباشرا دائما إلى كل من (مدريد) و(برشلونة) ورحلات موسمية إلى مدينة (ملقا) يساهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات والسياحة والتبادل الثقافي مشيرا إلى ان عدد الزائرين الكويتيين لإسبانيا بلغ 100 ألف زائر في العام الماضي.
وأوضح ان الأعوام الأخيرة شهدت حركة تبادل زيارات ثنائية لاكتشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات عدة منها الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والأمن الغذائي والأمن السيبراني وغيرها من المجالات وآخرها زيارة لوفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة في مجلس الأمة الكويتي في شهر يناير الماضي.
وفي سياق متصل، قال إن فرحتنا في العيد الوطني هذا العام منقوصة لما يشهده العالم من أزمات وكوارث ولما تمر به فلسطين من هجوم وحشي ومحاولات للتهجير القسري والإبادة الجماعية التي أدمت قلوبنا جميعا، معربا عن أمله في التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن ما تقوم به إسبانيا من جهود لتطبيق حل الدولتين وحشد المجتمع الدولي لمواجهة الكيان الإسرائيلي المحتل.
واستذكر الخرافي مواقف إسبانيا الداعمة لقضايا دولة الكويت الهامة منذ استقلالها متمنيا دوام علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين الصديقين، معربا عن أمله ان تشهد في المرحلة القادمة المزيد من الازدهار.
وفي بلجيكا حضر الحفل الذي أقامته السفارة عدد كبير من الضيوف من أعضاء البعثات الديبلوماسية والمؤسسات الأوروبية وحلف شمال الاطلسي (ناتو) والمنظمات الأوروبية والدولية في بلجيكا ولكسمبورغ.
واستعرض سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي في كلمة ترحيبية خلال الاحتفال مظاهر التنمية البشرية في البلاد إلى جانب خصوصية النموذج الكويتي كمعقل للتسامح والتنوع والوحدة، إذ يتعايش الناس من أكثر من 130 دولة في وئام.
وأشاد العنزي بشركاء الكويت العالميين على غرار بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مثمنا تطور الاستثمار الكويتي في بلجيكا ما يدل على الثقة بين البلدين.
وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وبلجيكا والتي أسست عام 1964 عندما افتتحت بلجيكا سفارتها في الكويت وهي واحدة من أولى السفارات في المنطقة.
وأضاف أن الاستثمارات بين البلدين تشمل مصنعا متطورا للمزج في مدينة (أنتويرب) البلجيكية وتوسيع تواجد شركة (كيوايت) إلى أكثر من 500 محطة مما ساهم في خلق ما يقارب 2000 فرصة عمل لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وثمن الشراكة بين الكويت والاتحاد الأوروبي المبنية على قيم مشتركة مثل التمسك بالديموقراطية وسيادة القانون إلى جانب الالتزام الثابت بتعزيز حقوق الإنسان والتقارب بشأن معظم القضايا الإقليمية والدولية.
وتحدث عما يمر به الشعب الفلسطيني من أحداث مروعة، موضحا «اننا نشهد كل يوم فظائع تشكك في ضميرنا الجماعي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي».
وفي البرازيل حضر الحفل الذي أقامته السفارة عدد من المسؤولين في الحكومة وأعضاء من مجلس الشيوخ والنواب وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية في البرازيل وعدد من وسائل الإعلام والشخصيات البارزة.
ورفع سفيرنا لدى البرازيل طلال المنصور في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت وشعبها.
وفي شنغهاي حضر الحفل الذي أقامته القنصلية العامة ممثلون عن حكومة شنغهاي وعميدة السلك القنصلي والقناصل المعتمدون في شنغهاي والملحقيات الاقتصادية والمكاتب التجارية والشركات الاستثمارية العالمية والمحلية.
ورفع القنصل العام للكويت في شنغهاي أنس معرفي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم وإلى من يقيم على أرضها بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وأعرب عن اعتزازه بما حققته الكويت من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير، مضيفا ان الكويت أثبتت انها من الدول ذات التأثير الإيجابي إذ تمكنت من خلال جهودها الحثيثة والمستمرة في الأوساط الدولية والإقليمية خاصة في الجانب الإنساني والخيري ان تضع نفسها في مصاف الدول الكبرى إضافة إلى علاقاتها المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم.

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