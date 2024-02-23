السفير المصري هنأ الأمير والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تقدم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، بخالص التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت الشقيقة.
وأعرب السفير المصري عن تمنياته بدوام النجاح والتقدم والازدهار للأشقاء بالكويت تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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