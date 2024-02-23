السفير المصري هنأ الأمير والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

تقدم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، بخالص التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت الشقيقة.وأعرب السفير المصري عن تمنياته بدوام النجاح والتقدم والازدهار للأشقاء بالكويت تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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