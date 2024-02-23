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جمعية الإصلاح هنأت الأمير والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية

2/23/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية (يوم الاستقلال ويوم التحرير).
وقال المذكور في تصريح صحافي باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي جمعية الإصلاح الاجتماعي أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.
وأضاف المذكور: نجدد حمد الله وشكره على نعمة التحرير، فلقد كان الغزو الغاشم محنة عصيبة نجانا الله سبحانه منها، قال تعالى: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون - الأنفال: 26)، فالحمد لله حمدا كثيرا والشكر له سبحانه على نعمة التحرير والأمن والاستقرار والرزق الطيب، ونعمه سبحانه لا تحصى ولا تعد.
وتابع: نسأل الله سبحانه كما نجانا أن ينجي المظلومين من المسلمين في كل بقاع الأرض، ويفرج عن أهل غزة وينصرهم على عدوهم، كما نسأله سبحانه أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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