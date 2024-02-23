جمعية الإصلاح هنأت الأمير والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية (يوم الاستقلال ويوم التحرير).
وقال المذكور في تصريح صحافي باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي جمعية الإصلاح الاجتماعي أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.
وأضاف المذكور: نجدد حمد الله وشكره على نعمة التحرير، فلقد كان الغزو الغاشم محنة عصيبة نجانا الله سبحانه منها، قال تعالى: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون - الأنفال: 26)، فالحمد لله حمدا كثيرا والشكر له سبحانه على نعمة التحرير والأمن والاستقرار والرزق الطيب، ونعمه سبحانه لا تحصى ولا تعد.
وتابع: نسأل الله سبحانه كما نجانا أن ينجي المظلومين من المسلمين في كل بقاع الأرض، ويفرج عن أهل غزة وينصرهم على عدوهم، كما نسأله سبحانه أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
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