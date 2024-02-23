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سفاراتنا في كازاخستان وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا احتفلت بالأعياد

2/23/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت سفاراتنا لدى كازاخستان وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وبهذه المناسبة، أقام سفيرنا لدى كازاخستان د.عمر الكندري احتفالا حضره عدد من كبار المسؤولين في حكومة كازاخستان تقدمهم نائب وزير الخارجية رومان فاسيلينكو ورؤساء البعثات العربية والأجنبية.
ورفع السفير الكندري في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا، داعيا المولى الجليل أن يحفظ الكويت وأميرها من كل مكروه.
واستعرض السفير الكندري خلال كلمته مسيرة التنمية في الكويت، قائلا إنها «تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) يأتي على سلم أولوياتها تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار».
كما أشار إلى اللقاء المهم الذي جمع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع رئيس كازاخستان قاسم توكاييف خلال مشاركتهما في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع قادة دول آسيا الوسطى في جدة وما أسفر عنه من توجيهات سموه بتشكيل لجنة عليا من عدد من الوزراء لزيارة كازاخستان لبحث عدة مواضيع في مقدمتها فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وأشاد السفير الكندري بصمود الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص في وجه جبروت القوة الغاشمة للكيان الصهيوني المحتل.
وأشار في هذا السياق إلى مساعي الكويت حكومة وشعبا «كعادتها في وقت المحن والأزمات لتكون من أولى الدول في مد يد العون لأهل فلسطين في قطاع غزة من خلال سرعة استجابتها بإنشاء جسر جوي وآخر بحري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء في غزة».
بدوره، أعرب نائب وزير خارجية كازاخستان عن خالص تهانيه نيابة عن حكومة بلاده إلى الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا أن بلاده تعتبر الكويت الشريك القيم والموثوق به في الشرق الأوسط.
كما أعرب عن تقدير كازاخستان للحوار السياسي بين قادتي البلدين والصداقة والشراكة القائمة على أسس من الروابط الروحية والثقافية القوية.
وفي برلين أعد القائم بأعمال سفارتنا في ألمانيا الوزير المفوض عبدالله الشطي احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية تحت عنوان «مجد يتجدد» حضره عدد من المسؤولين الألمان على رأسهم وكيل وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي نيلز آنن وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.
واستهل الوزير المفوض الشطي الاحتفال بكلمة أشاد فيها بالعلاقات المميزة بين الكويت وألمانيا، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز الشراكة ونجاحها في العديد من المجالات.
وقال إن «الكويت كانت أول دولة عربية تستثمر في ألمانيا التي تعد أهم وجهة استثمارية للكويت في الاتحاد الأوروبي»، معربا عن رغبة الكويت في توسيع فرصها الاقتصادية والاستثمارية على الأراضي الألمانية في المستقبل.
وشدد على أهمية دور ألمانيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها والعالم، مشيرا إلى التطلع إلى توسيع هذا الدور، خاصة في الشرق الأوسط في ظل «الإبادة الجماعية المستمرة» في غزة.
وأدان الشطي بقوة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا إن «الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الحرب الوحشية على غزة وإلى المساعدة في تخفيف تأثيرها على الفلسطينيين».
وأوضح أن الكويت تدعم جميع المساعي التي تسهل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل كامل بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي صوفيا أقام سفيرنا في بلغاريا غازي الفضلي حفل استقبال حضره ملك بلغاريا السابق سيميون الثاني ووزراء ومسؤولون في الحكومة البلغارية وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وفي كلمته بالحفل، رفع السفير الفضلي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب الكويتي الوفي دوام التقدم والرفعة والازدهار.
وأبرز السفير الفضلي في كلمته الطابع الديمقراطي المميز للكويت بصفتها دولة محبة للسلام ومحترمة لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية ومساعدة الدول النامية في جميع القطاعات المحتاجة للدعم من أجل تطوير اقتصاداتها.
وتطرق إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبلغاريا التي تم الاحتفال في السنة الماضية بالذكرى الـ 60 على إقامتها والتي تميزت دائما بالاحترام المتبادل والتعاون.
وأعرب السفير الفضلي عن شكره للسلطات البلغارية على اعتمادها قرار منح تأشيرات سياحية متعددة الزيارات لمدة خمس سنوات للمواطنين الكويتيين، مؤكدا أهمية القرار في زيادة أعداد السائحين الكويتيين إلى بلغاريا التي تعتبر سواحلها ومدنها العريقة وجهة سياحية جذابة.
وفي بودابست، أقام سفيرنا لدى هنغاريا سعد العسعوسي حفلا حضره عدد من المسؤولين في طليعتهم وزير الدولة ونائب وزير الدفاع الهنغاري السيد توماش فارغا ممثلا عن الحكومة الهنغارية اضافة إلى كبار المسؤولين.
ورحب السفير العسعوسي في كلمته بالحضور الكريم الذي جاء لمشاركة الكويت فرحتها بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا متانة ورسوخ العلاقات الثنائية المتنامية بين الكويت وهنغاريا في كل المجالات.
ورفع السفير العسعوسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا دوام الاستقرار والازدهار للكويت وشعبها العزيز.

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