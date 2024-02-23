سفاراتنا في كازاخستان وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا احتفلت بالأعياد

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت سفاراتنا لدى كازاخستان وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وبهذه المناسبة، أقام سفيرنا لدى كازاخستان د.عمر الكندري احتفالا حضره عدد من كبار المسؤولين في حكومة كازاخستان تقدمهم نائب وزير الخارجية رومان فاسيلينكو ورؤساء البعثات العربية والأجنبية.
ورفع السفير الكندري في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا، داعيا المولى الجليل أن يحفظ الكويت وأميرها من كل مكروه.
واستعرض السفير الكندري خلال كلمته مسيرة التنمية في الكويت، قائلا إنها «تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) يأتي على سلم أولوياتها تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار».
كما أشار إلى اللقاء المهم الذي جمع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع رئيس كازاخستان قاسم توكاييف خلال مشاركتهما في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع قادة دول آسيا الوسطى في جدة وما أسفر عنه من توجيهات سموه بتشكيل لجنة عليا من عدد من الوزراء لزيارة كازاخستان لبحث عدة مواضيع في مقدمتها فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وأشاد السفير الكندري بصمود الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص في وجه جبروت القوة الغاشمة للكيان الصهيوني المحتل.
وأشار في هذا السياق إلى مساعي الكويت حكومة وشعبا «كعادتها في وقت المحن والأزمات لتكون من أولى الدول في مد يد العون لأهل فلسطين في قطاع غزة من خلال سرعة استجابتها بإنشاء جسر جوي وآخر بحري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء في غزة».
بدوره، أعرب نائب وزير خارجية كازاخستان عن خالص تهانيه نيابة عن حكومة بلاده إلى الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا أن بلاده تعتبر الكويت الشريك القيم والموثوق به في الشرق الأوسط.
كما أعرب عن تقدير كازاخستان للحوار السياسي بين قادتي البلدين والصداقة والشراكة القائمة على أسس من الروابط الروحية والثقافية القوية.
وفي برلين أعد القائم بأعمال سفارتنا في ألمانيا الوزير المفوض عبدالله الشطي احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية تحت عنوان «مجد يتجدد» حضره عدد من المسؤولين الألمان على رأسهم وكيل وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي نيلز آنن وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.
واستهل الوزير المفوض الشطي الاحتفال بكلمة أشاد فيها بالعلاقات المميزة بين الكويت وألمانيا، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز الشراكة ونجاحها في العديد من المجالات.
وقال إن «الكويت كانت أول دولة عربية تستثمر في ألمانيا التي تعد أهم وجهة استثمارية للكويت في الاتحاد الأوروبي»، معربا عن رغبة الكويت في توسيع فرصها الاقتصادية والاستثمارية على الأراضي الألمانية في المستقبل.
وشدد على أهمية دور ألمانيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها والعالم، مشيرا إلى التطلع إلى توسيع هذا الدور، خاصة في الشرق الأوسط في ظل «الإبادة الجماعية المستمرة» في غزة.
وأدان الشطي بقوة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا إن «الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الحرب الوحشية على غزة وإلى المساعدة في تخفيف تأثيرها على الفلسطينيين».
وأوضح أن الكويت تدعم جميع المساعي التي تسهل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل كامل بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي صوفيا أقام سفيرنا في بلغاريا غازي الفضلي حفل استقبال حضره ملك بلغاريا السابق سيميون الثاني ووزراء ومسؤولون في الحكومة البلغارية وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وفي كلمته بالحفل، رفع السفير الفضلي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب الكويتي الوفي دوام التقدم والرفعة والازدهار.
وأبرز السفير الفضلي في كلمته الطابع الديمقراطي المميز للكويت بصفتها دولة محبة للسلام ومحترمة لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية ومساعدة الدول النامية في جميع القطاعات المحتاجة للدعم من أجل تطوير اقتصاداتها.
وتطرق إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبلغاريا التي تم الاحتفال في السنة الماضية بالذكرى الـ 60 على إقامتها والتي تميزت دائما بالاحترام المتبادل والتعاون.
وأعرب السفير الفضلي عن شكره للسلطات البلغارية على اعتمادها قرار منح تأشيرات سياحية متعددة الزيارات لمدة خمس سنوات للمواطنين الكويتيين، مؤكدا أهمية القرار في زيادة أعداد السائحين الكويتيين إلى بلغاريا التي تعتبر سواحلها ومدنها العريقة وجهة سياحية جذابة.
وفي بودابست، أقام سفيرنا لدى هنغاريا سعد العسعوسي حفلا حضره عدد من المسؤولين في طليعتهم وزير الدولة ونائب وزير الدفاع الهنغاري السيد توماش فارغا ممثلا عن الحكومة الهنغارية اضافة إلى كبار المسؤولين.
ورحب السفير العسعوسي في كلمته بالحضور الكريم الذي جاء لمشاركة الكويت فرحتها بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا متانة ورسوخ العلاقات الثنائية المتنامية بين الكويت وهنغاريا في كل المجالات.
ورفع السفير العسعوسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا دوام الاستقرار والازدهار للكويت وشعبها العزيز.
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