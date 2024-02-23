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إشهار مبرة ديوان التراكمة

2/23/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2420م بإشهار مبرة ديوان التراكمة جاء فيه:
مادة 1: تشهر مبرة ديوان التراكمة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للمبرة ما يلي:
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ديوان التراكمة ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف العمل على رفع المستوى المعيشي الأفراد العائلة، والعمل على حل مشاكل أفراد العائلة معنويا وماديا وصحيا، وتعزيز روح المحبة والتعارف والمودة والتآلف بين أبناء العائلة، وتأسيس قوة اجتماعية واقتصادية عائلية لوضع لبنة أولى لبناء التكافل الاجتماعي والارتقاء علميا بأبناء العائلة وتقديم حوافز للتفوق العلمي، ودعم المتفوقين بمختلف الوسائل، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
1- أحمد حاجي حسن المقصيد
2- حامد علي حسين حيدر
3 - د.حسن قاسم حسن خاجه
4 - سالم علي شعبان قاسم
5 - عبد الوهاب أحمد غلوم حاجي حسن
6- عبد المناف هاشم محمد التراكمة
7 - على عباس عبدالرضا محسين
8 - عبدالله محمود حسن خاجه
9 - مهدي حسين عبدالغني حسين
10 - عبد الهادي عبدالله غلوم غضنفري
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

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