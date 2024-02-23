إشهار مبرة ديوان التراكمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2420م بإشهار مبرة ديوان التراكمة جاء فيه:
مادة 1: تشهر مبرة ديوان التراكمة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للمبرة ما يلي:
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ديوان التراكمة ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف العمل على رفع المستوى المعيشي الأفراد العائلة، والعمل على حل مشاكل أفراد العائلة معنويا وماديا وصحيا، وتعزيز روح المحبة والتعارف والمودة والتآلف بين أبناء العائلة، وتأسيس قوة اجتماعية واقتصادية عائلية لوضع لبنة أولى لبناء التكافل الاجتماعي والارتقاء علميا بأبناء العائلة وتقديم حوافز للتفوق العلمي، ودعم المتفوقين بمختلف الوسائل، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
1- أحمد حاجي حسن المقصيد
2- حامد علي حسين حيدر
3 - د.حسن قاسم حسن خاجه
4 - سالم علي شعبان قاسم
5 - عبد الوهاب أحمد غلوم حاجي حسن
6- عبد المناف هاشم محمد التراكمة
7 - على عباس عبدالرضا محسين
8 - عبدالله محمود حسن خاجه
9 - مهدي حسين عبدالغني حسين
10 - عبد الهادي عبدالله غلوم غضنفري
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
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