السفيرة الزين الصباح:إنجازات كثيرة حققتها الكويت على الأصعدة كافة أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ورؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن.
ورفعت الشيخة الزين الصباح في تصريح لـ (كونا) أسمى التهاني وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وأعربت عن بالغ سرورها واعتزازها بهذه المناسبة في ظل ما حققته الكويت من تقدم وازدهار، داعية المولى القدير أن يحفظ بلدنا الكويت الحبيب وأميرها من كل مكروه.
وقالت السفيرة الشيخة الزين الصباح إنه في «ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية يجب ألا ننسى التضحيات والإنجازات التي شكلت قصة بناء وطننا الغالي. وطن لا يقبل إلا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة وشعب ممثل بجميع أطيافه ومكوناته لا يقبل إلا أن يعيش حرا مستقلا».
وأكدت ضرورة «أن تكون لنا اليوم وقفة ونظرة تاريخية لما تم إنجازه خلال الـ 63 عاما الماضية والتي تعتبر فترة قصيرة مقارنة بدول العالم لكنها بالتأكيد ثمينة بعطاءاتها وإنجازاتها على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهها آباؤنا وأجدادنا».
وأشارت إلى أن المنجزات الكثيرة التي حققتها الكويت على الأصعدة كافة منذ الاستقلال «أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع وصنعت لها مكانة دولية تجسدت بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل».
وقالت إن «الحضور الكثيف والمتميز في الحفل يعكس العلاقات المتنامية التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة».
MENAFN23022024000130011022ID1107892245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.