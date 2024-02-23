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السفيرة الزين الصباح:إنجازات كثيرة حققتها الكويت على الأصعدة كافة أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع

2/23/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ورؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن.
ورفعت الشيخة الزين الصباح في تصريح لـ (كونا) أسمى التهاني وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
وأعربت عن بالغ سرورها واعتزازها بهذه المناسبة في ظل ما حققته الكويت من تقدم وازدهار، داعية المولى القدير أن يحفظ بلدنا الكويت الحبيب وأميرها من كل مكروه.
وقالت السفيرة الشيخة الزين الصباح إنه في «ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية يجب ألا ننسى التضحيات والإنجازات التي شكلت قصة بناء وطننا الغالي. وطن لا يقبل إلا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة وشعب ممثل بجميع أطيافه ومكوناته لا يقبل إلا أن يعيش حرا مستقلا».
وأكدت ضرورة «أن تكون لنا اليوم وقفة ونظرة تاريخية لما تم إنجازه خلال الـ 63 عاما الماضية والتي تعتبر فترة قصيرة مقارنة بدول العالم لكنها بالتأكيد ثمينة بعطاءاتها وإنجازاتها على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهها آباؤنا وأجدادنا».
وأشارت إلى أن المنجزات الكثيرة التي حققتها الكويت على الأصعدة كافة منذ الاستقلال «أكسبتها احترام وتقدير العالم أجمع وصنعت لها مكانة دولية تجسدت بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجميع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل».
وقالت إن «الحضور الكثيف والمتميز في الحفل يعكس العلاقات المتنامية التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة».

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