وزير الشباب: إعادة تبعية مراكز الشباب لـ ((هيئة الشباب)) هدفها خدمة المجتمع وتنميته

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بإعادة تبعية مراكز الشباب إلى الهيئة العامة للشباب يأتي سعيا للاستفادة من المراكز بشكل أكبر لخدمة الشباب الكويتي وتنميتهم وتنمية المجتمع الكويتي بشكل عام.
وقال الوزير معرفي في تصريح صحافي اليوم الجمعة إن اتخاذ هذا القرار سيمكن الهيئة للقيام بدورها بتنمية الشباب بمختلف المجالات ومنها الاعلام وريادة الاعمال والتطوع والبيئة والاستدامة والفنون والثقافة والآداب والتكنولوجيا والعلوم الشرعية وغيرها.
وأضاف أن هذا الأمر سيخدم بصورة مهمة جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي السنوية التي تركز على استثمار تفوق الشباب وإبراز إبداعاتهم بعدد من المجالات الشبابية، مثمنا قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الصدد.
وأوضح أن مراكز الشباب تحتوي على منشآت وملاعب مميزة بإمكان الأندية والاتحادات الرياضية الاستفادة منها بالتنسيق مع «هيئة الشباب»، مبينا أنه سيتم العمل على توفير أطقم تدريبية بالتعاون مع الهيئة لتحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأشار إلى أن منشآت المراكز ستخضع لأعمال الصيانة والتجهيز المطلوب في الفترات المقبلة لتكون مهيئة بشكل تام لاستقبال الشباب الكويتي، معربا عن تطلعه لتفعيل دور هذه المراكز لاستقطاب الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
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