وزير الشباب: إعادة تبعية مراكز الشباب لـ ((هيئة الشباب)) هدفها خدمة المجتمع وتنميته

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بإعادة تبعية مراكز الشباب إلى الهيئة العامة للشباب يأتي سعيا للاستفادة من المراكز بشكل أكبر لخدمة الشباب الكويتي وتنميتهم وتنمية المجتمع الكويتي بشكل عام.وقال الوزير معرفي في تصريح صحافي اليوم الجمعة إن اتخاذ هذا القرار سيمكن الهيئة للقيام بدورها بتنمية الشباب بمختلف المجالات ومنها الاعلام وريادة الاعمال والتطوع والبيئة والاستدامة والفنون والثقافة والآداب والتكنولوجيا والعلوم الشرعية وغيرها.وأضاف أن هذا الأمر سيخدم بصورة مهمة جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي السنوية التي تركز على استثمار تفوق الشباب وإبراز إبداعاتهم بعدد من المجالات الشبابية، مثمنا قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الصدد.وأوضح أن مراكز الشباب تحتوي على منشآت وملاعب مميزة بإمكان الأندية والاتحادات الرياضية الاستفادة منها بالتنسيق مع «هيئة الشباب»، مبينا أنه سيتم العمل على توفير أطقم تدريبية بالتعاون مع الهيئة لتحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.وأشار إلى أن منشآت المراكز ستخضع لأعمال الصيانة والتجهيز المطلوب في الفترات المقبلة لتكون مهيئة بشكل تام لاستقبال الشباب الكويتي، معربا عن تطلعه لتفعيل دور هذه المراكز لاستقطاب الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

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