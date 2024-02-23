صدور مراسيم بنقل تبعية عدة جهات حكومية

MENAFN - Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 17 لسنة 2024 بنقل الإشراف على شؤون الطيران المدني جاء فيه:مادة أولى: يُعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتُلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

كما صدر مرسوم رقم 18 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاء فيه:

مادة أولى: ينقل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الديوان الوطني لحقوق الإنسان

وصدر مرسوم رقم 19 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاء فيه:

مادة أولى: ينقل إلى وزير العدل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الإدارة المركزية للإحصاء

كما صدر مرسوم رقم 20 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء جاء فيه:

مادة أولى: ينقل إلى وزير التجارة والصناعة الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

مادة ثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

وصدر مرسوم رقم 21 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جاء فيه:

مادة أولى: ينقل إلى وزير التجارة والصناعة الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة ثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

ومرسوم رقم 22 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاء فيه:

مادة أولى:ينقل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة العامة للمعلومات المدنيةوصدر مرسوم رقم 23 لسنة 2024 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه:مادة أولى: تُلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.