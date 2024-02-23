صدور مراسيم بنقل تبعية عدة جهات حكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 17 لسنة 2024 بنقل الإشراف على شؤون الطيران المدني جاء فيه:
مادة أولى: يُعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتُلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
كما صدر مرسوم رقم 18 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاء فيه:
مادة أولى: ينقل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
وصدر مرسوم رقم 19 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاء فيه:
مادة أولى: ينقل إلى وزير العدل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الإدارة المركزية للإحصاء
كما صدر مرسوم رقم 20 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء جاء فيه:
مادة أولى: ينقل إلى وزير التجارة والصناعة الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة ثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وصدر مرسوم رقم 21 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جاء فيه:
مادة أولى: ينقل إلى وزير التجارة والصناعة الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ومرسوم رقم 22 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاء فيه:
مادة أولى:ينقل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
وصدر مرسوم رقم 23 لسنة 2024 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه:
مادة أولى: تُلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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