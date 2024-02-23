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الضروس تحرز فضية الدوري العالمي للكراتيه

2/23/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب‎ ‎ عمان– نالت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس أمس الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنة في ‏الدوري العالمي للشباب الناشئين للكراتيه المقام في مدينة الفجيرة الإماراتية، بعد أن خسرت في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين 1- 6.
وكانت الضروس قد فازت في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه أفصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصريه أسمى علي 4-3 وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف ‏النهائي بعد أن فازت على اللاعبة الكرواتية رافليك انا بنتيجة 4-0.‏
ويستأنف المنتخب الوطني للكراتيه اليوم منافسات الدوري العالمي للشباب على صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، حيث يمثل المنتخب الوطني في البطولة 19 لاعبا ولاعبة هم: معين النجار، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، ابراهيم ‏كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك، فارس ‏العمري، بشرى نوفل، سرين النجار، بلسم السعايده،
ليال الجراح ويارا ناصر. ‎
ويشارك في البطولة 78 دولة من قارات العالم الخمس، وتعد البطولة الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد الشباب 2026 المقرر ‏إقامتها في العاصمة السنغالية دكار‎.‎
وتتصدر مصر الدول العربية والأجنبية في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين بـ 274 لاعبا، ثم الإمارات 108 لاعبين، والسعودية ‏‏(52)، والجزائر 43 لاعبا، والكويت (29) والأردن (19)، وقطر (15)، والعراق (7)، وسلطنة عمان (5)، واليمن (3)، وليبيا (3)، ‏وتونس (2) والمغرب (1).‏
‏ وتأتي إيران في المركز الثاني بشكل عام من حيث عدد المشاركين بـ 251 لاعبا، وكازاخستان (136)، وإيطاليا (95)، وتركيا (74)، ‏والهند (55)، وألمانيا (52)، وفرنسا (50)، أذربيجان وبلجيكا والتشيك (47) لكل بلد، وكرواتيا (43)، وسويسرا (41)، واليونان ‏‏(36‏‎).‎
وتجرى منافسات البطولة لعشرة أوزان مختلفة للذكور والإناث تحت 21 عاما، للفردي في أوزان 60 كغم، 67 كغم، 75 كغم، 84 ‏كغم، وفوق 84 كغم للذكور، وللإناث أوزان 50 كغم، 55 كغم، 61 كغم، 68 كغم، فوق 68 كغم‎.‎
‎ ‎وتعد جولة الدوري العالمي للشباب الأولى في سلسلة الاتحاد الدولي والتي تضم 5‏‎ ‎جولات ‎بداية من الفجيرة الإماراتية ومرورا بـ "لاكورونيا" في إسبانيا خلال الفترة من 16 حتى 19 أيار (مايو) المقبل، وبوريك (كرواتيا) ‏في الفترة من 27 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وكانكون (المكسيك) في الفترة من 8 إلى 11 آب (أغسطس) المقبل، والبندقية ‏‏(إيطاليا) من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل‎.‎

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