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أبو السعود يتأهل إلى نهائي كأس العالم للجمباز في المانيا

2/23/2024 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى الدور النهائي من منافسات حصان المقابض، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح ابو السعود في تحقيق المركز الخامس بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 14.800 ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام يوم غد السبت.

يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد نال الأسبوع الماضي ذهبية الجولة الأولى والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، ويحتاج لميدالية ذهبية اضافية للتأهل الرسمي إلى الأولمبياد.

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