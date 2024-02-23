أبو السعود يتأهل إلى نهائي كأس العالم للجمباز في المانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى الدور النهائي من منافسات حصان المقابض، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح ابو السعود في تحقيق المركز الخامس بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 14.800 ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام يوم غد السبت.
يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد نال الأسبوع الماضي ذهبية الجولة الأولى والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، ويحتاج لميدالية ذهبية اضافية للتأهل الرسمي إلى الأولمبياد.
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