السوري مدنية يعزز صفوف الفيصلي بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي اليوم الجمعة، عن ضم الحارس السوري أحمد مدنية، ليمثل فريق كرة القدم بدوري المحترفين في مرحلة الإياب للموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أن عقد مدنية يمتد لموسم ونصف مع الفيصلي، وكتب على انضمامه: "رحبوا معنا بالنسر القادم من جبال قاسيون، أهلا وسهلا بك في كتيبة النسور".
وكان مدنية قد ظهر بصورة مميزة في بطولة كأس آسيا الأخيرة مع منتخب بلاده، ما جعل الفيصلي يفكر بضمه بعد الاستغناء عن الحارس اللبناني مهدي خليل بين مرحلتي الذهاب والإياب.
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