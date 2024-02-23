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السوري مدنية يعزز صفوف الفيصلي بدوري المحترفين

2/23/2024 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي اليوم الجمعة، عن ضم الحارس السوري أحمد مدنية، ليمثل فريق كرة القدم بدوري المحترفين في مرحلة الإياب للموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أن عقد مدنية يمتد لموسم ونصف مع الفيصلي، وكتب على انضمامه: "رحبوا معنا بالنسر القادم من جبال قاسيون، أهلا وسهلا بك في كتيبة النسور".

وكان مدنية قد ظهر بصورة مميزة في بطولة كأس آسيا الأخيرة مع منتخب بلاده، ما جعل الفيصلي يفكر بضمه بعد الاستغناء عن الحارس اللبناني مهدي خليل بين مرحلتي الذهاب والإياب.

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