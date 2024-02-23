هل يتمكن صلاح من المشاركة في نهائي كأس الرابطة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، يوم الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.



وقال لايندرز في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: دوم وداروين وصلاح. علينا حقا أن ننتظر وضعهم، أمامنا يومان آخران، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة.