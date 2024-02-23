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صافرة أردنية تتألق في السوبر السعودي البحريني بكرة اليد

2/23/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حظي طاقم الحكام الدولي لكرة اليد، والمكون من الدوليين أكرم الزيات وياسر عواد، بتكريم خاص ومستحق، بعد أن تألق وتميز في قيادة المباراة النهائية لكأس (السعودي البحريني)، الذي أقيم أول من أمس في مدينة الدمام السعودية بتنظيم من الاتحاد، وتوج فيه فريق الشباب السعودي بطلا.
وأقيم كأس السوبر في نسخته الأولى بمشاركة 4 فرق من السعودية والبحرين، بمناسبة عيد التأسيس للاتحاد السعودي.
وتمكن طاقم الحكام الأردني من قيادة المباراة النهائية بكفاءة عالية، رغم صعوبة المهمة وقوة الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية (الشباب ومضر السعوديين)، في الوقت الذي نال فيه الزيات وعواد الإشادة والإطراء من المتابعين والمهتمين بالبطولة، وكذلك من القائمين على تنظيم البطولة والمسؤولين في الاتحادين المشاركين في هذه النسخة من البطولة.
وأعرب الزيات وعواد عن سرورهما باختيارهما لقيادة المباراة النهائية لهذه البطولة، والتي وصفت بالقوية جدا نظرا لمشاركة اللاعبين المميزين مع الفرق المشاركة، معتبرين هذه المحطة مهمة جدا في مسيرتهما التحكيمية، والتي تعزز من تواجدهما في البطولات الكبرى.
وقدم الزيات وعواد شكرهما لأسرة الاتحاد الأردني على دورها الرائع في رعاية ودعم الحكم الأردني، مقدرين وقوف مجلس إدارة الاتحاد معهما والذي أسهم كثيرا بوصولهما إلى هذا التفوق والتميز.
ويذكر أن الطاقم الدولي الزيات وعواد الوحيد الحاصل على الشارة الدولية بين الحكام العاملين، وشاركا في إدارة العديد من البطولات العربية والآسيوية والعالمية، مثلما شاركا في إدارة الدوريات العربية والآسيوية، وكان آخرها اللقاءات الحاسمة في الدوري الكوري الجنوبي.
ويسجل للاتحاد الأردني لكرة اليد اهتمامه الكبير والمتواصل بالحكام كافة، ودعمه الكامل لهم، وهو الحافز الذي شكل نقلة نوعية بمسيرة التحكيم في الأردن، وجعل الصافرة متواجدة في المحافل الرسمية.
وتشتمل قائمة الحكام العاملين حاليا على العديد من الكفاءات من الحكام، والذين شاركوا في البطولات الخارجية وهو يحملون الشارة القارية، مثلما يتواجد أيضا الكثير من الحكام الذين انخرطوا في مدرسة الحكام وبدأوا في إدارة المباريات وينتظرهم مستقبل جيد، خصوصا في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للحكام كافة.

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