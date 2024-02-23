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جديتا والمفرق يمضيان في صدارة شطرنج الأولى والثانية

2/23/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - مضى فريق جديتا في صدارة دوري الدرجة الأولى للشطرنج برصيد 8 نقاط، متقدما على حامل اللقب الملكي بفارق كسر التعادل مع تساويهما بذات الرصيد.
وانفرد المفرق في صدارة الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد ختام الجولة الرابعة التي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في صالة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، والتي شهدت الجولتين الخامسة والسادسة حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات في حديثه لـ"الغد": "ما يميز هذه النسخة من دوريي الدرجة الأولى والثانية في هذا الموسم، ظهور أندية منافسة جدية، ما يزيد من ندية وقوة السباق على اللقبين، في الوقت التي برزت فيه الوجوه الصاعدة من الجنسين في مختلف الفرق، ومنها من أصدر شهادة نجوميته الأمر الذي يعكس تطور المستويات، ويبشر بجيل قادم بقوة وقادر على مواصلة حضور الشطرنج الأردني خارجيا".
منافسات الأولى
- شهدت الجولة الرابعة فوز الملكي على الأمانة بنتيجة 3-1، حيث تغلب سامي السفاريني على بشرى الشعيبي، ولؤي سمير على إيمان صوان، فيما تعادل يوري كروبا مع مهند فرحان، وسمير منصور على موسى نعيم.
- وفاز المهندسين على أصدقاء أربحا بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلب مروان العابودي على هاشم حجازين، وركان العطار على عبدالرحمن صادح، فيما تعادل حسن الصامد مع نافز بركات، وخسر محمد السيد أمام مصطفى العطية.
- وفاز الفحيص الأرثوذكسي على عين كارم بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلبت ربى القضاة على محمد السفارتي، وأسامة الوحش على ركان دسا، فيما تعادل أكرم فوزي مع بهاء الدين طه، وخسرت لانا حيمور أمام باسل داوود.
- وفاز جديتا على أبو نصير بنتيجة 4-0، حيث تغلب أنس خويرة على عامر بدر، علي القيسي على مراد بينو، أحمد ربابعة على عبدالرحمن حمود، وعيسى الزعبي على معتز غنيم.
الترتيب العام
ومضى فريق جديتا في صدارة دوري أندية الدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل على الملكي رغم تساويهما بالرصيد ذاته، ويحتل الأمانة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والمهندسين الرابع برصيد 4 نقاط، متقدما على الفحيص الأرثوذكسي بكسر التعادل مع تساويهما بالرصيد ذاته.
منافسات الثانية
-شهدت الجولة الرابعة، فوز المفرق على بسمان بنتيجة 3.5-0.5، حيث تغلب همام إسماعيل على مالك الحاج، عبدالله بني ياسين على حسام فرحة، ومحمد الشواقفة على خليل القريتي، فيما تعادل عبدالعزيز بني ياسين مع أسامة الزعبي .
- وفاز الوطني على روضة الأمير راشد بالتغيب.
-وتعادل كفر خل مع المقاولين بنتيجة 2-2، حيث تغلب أمجد اليبرودي على علي سكارنة، وعبدالرزاق نواصرة على براء عساف، فيما خسر أحمد محاسنة أمام محمد عمرو، وعبدالله نواصرة أمام زيد صلاح.
الترتيب العام
وأحكم المفرق صدارته لدوري الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط، ويطارده إيدون بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الوطني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متقدما بكسر التعادل على كفرخل وبسمان بكسر التعادل، رغم تساويهما بالرصيد ذاته.

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