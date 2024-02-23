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الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

2/23/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- أسند الاتحاد الدولي للمصارعة، تنظيم بطولة العالم للمصارعة للفئة تحت 17 عاما إلى الأردن للمرة الثانية تواليا، لتقام بالفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.
وقال الاتحاد الدولي للمصارعة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "كان من المقرر عقد بطولة العالم في الأرجنتين، لكننا اضطررنا إلى تغيير المضيف بسبب الوضع السياسي في البلاد، ستقام البطولة في الأردن".
وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه المقتضب: "يأتي هذا القرار بعد فشل المضيف السابق في ضمان قدرة الفرق والرياضيين على الحضور والمنافسة دون تمييز، وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية للحركة الأولمبية".
وبارك الاتحاد العربي للمصارعة اختيار الأردن مجددا لتنظيم بطولة العالم، مشيرا في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نشاط دولي ثري تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام 2024، والمتمثل باستضافة البطولة العربية تحت 17 و23 عاما وبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما وبطولة العالم تحت 17 عاما، نجحت المصارعة الأردنية في نيل ثقة الهياكل الدولية، بالعمل الدؤوب والإصرار على التطور والتقدم نحو الأفضل، كل الدعم والتشجيع وعاشت المصارعة العربية".
ويعكس قرار إسناد استضافة بطولة العالم للأردن للعام الثاني تواليا، تبعات نجاحات الاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للمصارعة بقدرة الأردن على تطوير اللعبة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج.
وتمثل الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) من العام الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها استضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.

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