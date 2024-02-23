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الحسين إربد يتطلع لتعزيز صدارته أمام شباب الأردن.. ومعان يسعى لتجاوز الجليل

2/23/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تفتتح اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.
ويحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء المواجهة الأولى، والتي تجمع معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء.
ويخوض متصدر البطولة فريق الحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي شباب الأردن.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الأحد بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب وشباب العقبة على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء، على أن تقام 3 مباريات بعد غد الاثنين، إذ يستضيف الرمثا نظيره مغير السرحان على ستاد الحسن الدولي، ويلتقي الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان، فيما يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي.
معان - الجليل
يدخل معان مرحلة الإياب بثوب جديد، بعد أن أعلن النادي عن تعيين مهند المحارمة مديرا فنيا للفريق خلفا لأمجد أبو طعيمة، ليبدأ المحارمة مهمته الأولى على صعيد تدريب الفرق بدوري المحترفين، عقب عمله بأكثر من فريق بمهمة المدير الإداري.
ويسعى معان لتأكيد حضوره المميز في الجولات الأخيرة من زمن البطولة، وهو ما يتضح جليا على سلم الترتيب باستقراره في المركز السادس برصيد 13 نقطة، وفي حال تحقيقه الفوز اليوم، فإنه سيتواجد بمربع الكبار.
وعمل معان على تعزيز صفوفه مؤخرا بعدد من اللاعبين البارزين على الصعيد المحلي منهم خضر الحاج، جبر خطاب ويوسف الرواشدة، إلى جانب تواجد عدد من اللاعبين السابقين مثل إبراهيم الرواد، حربي أحمد، عبد الملك مفتاحي، عمرو محمد، حسين عبيدات وعون المحارمة وغيرهم القادرين على الظفر بنقاط مواجهة اليوم.
ويعاني الجليل قبل مواجهة اليوم من ظروف صعبة أجبرت الفريق على عدم التدرب كثيرا بفترة التوقف الماضية، نظرا لتأخر تسليم مستحقات اللاعبين من قبل إدارة النادي، ما يصعب المهمة على رجال المدرب محمد العبابنة في تحقيق نتيجة إيجابية.
واستغنى الجليل عن عدد كبير من لاعبيه المميزين بين المرحلتين للظروف المذكورة مسبقا، ما قد يجعل مهمة ثباته بين الكبار لموسم آخر أمر صعب، علما بأنه يحتل المركز العاشر حاليا برصيد 8 نقاط.
ويملك العبابنة عددا من الأسماء البارزة في صفوفه مثل لؤي الدردور، عبيدة النمارنة، دومي بني دومي، عدي الشديفات، صاموئيل أوليفيرا، يحيى البخيت ويوسف حسان.
الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما التقى الطرفان 3 مرات على صعيد دوري المحترفين تاريخيا، وحضر الفوز في مناسبتين لمعان، مقابل التعادل في مباراة ذهاب البطولة الحالية.
شباب الأردن - الحسين إربد
يأمل شباب الأردن عدم التأثر من مغادرة قائد الفريق شوقي القزعة، وحارس المرمى أحمد جعيدي والظهير الأيسر فيصل أبو شنب، ومحاولة الاحتفاظ الصورة الطيبة التي ظهر عليها بمعظم فترات المرحلة الأولى من البطولات المحلية.
ويعلم المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، مدى صعوبة المواجهة أمام متصدر الترتيب، والذي سجل الفوز الأكبر بمرحلة الذهاب على فريقه بخماسية بيضاء، ما يجعله أمام تحد صعب في المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.
ويعول الحديد في قائمته على كوكبة من النجوم الشابة، مثل أيهم هشام، أحمد صبرة، فضل هيكل، محمد أبو طه، أويس زيادات، محمد طه والبرازيلي كارلوس ألبيرتو، علما بأن "أسود غمدان" يحتل المركز السابع وبرصيد 13 نقطة.
وفي الطرف المقابل، يمني فريق الحسين إربد النفس في مواصلة عروضه القوية وتوسيع الفارق مجددا مع أقرب ملاحقيه، حيث يتبوأ الصدارة برصيد 31 نقطة، برقم قياسي لم يسبق للنادي أن حققه على مدار تاريخ مشاركاته بالمحترفين في مرحلة واحدة.
ولم يتأثر الحسين بالتغيير الفني الذي أصاب الفريق مؤخرا، بمغادرة المدرب البرتغالي جواو موتا، وحضور المدرب جمال محمود الذي نجح في اختباره الأول الصعب أمام الوحدات الأسبوع الماضي، ليحقق الفوز ويحتفظ بسجل الفريق خاليا من الهزائم.
ومن المتوقع أن يواصل محمود اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة المؤجلة الماضية أمام الوحدات، من خلال الزج بكل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، محمود مرضي، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.

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