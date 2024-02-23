3 ذهبيات للأردن في الدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد-
حقق المنتخب
الوطني للكراتيه لفئة الشباب، 3 ذهبيات، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب
والمقامة في إمارة الفجيرة الاماراتيه.
وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال : عبدالرحمن حيمور
(وزن تحت 61 كغم) وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم).
وتعتبر هذه رابع ميداليات الأردن في البطولة ، حيث كانت لاعبة
المنتخب الوطني تحت21 عاماً، جود الضروس، قد توجت يوم أمس بالميدالية الفضية ضمن
منافسات وزن تحت 68 كغم.
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