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3 ذهبيات للأردن في الدوري العالمي للكراتيه

2/23/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الشباب، 3 ذهبيات، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة الاماراتيه.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال : عبدالرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم).

وتعتبر هذه رابع ميداليات الأردن في البطولة ، حيث كانت لاعبة المنتخب الوطني تحت21 عاماً، جود الضروس، قد توجت يوم أمس بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.

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