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سلوكيات تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

2/23/2024 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أفادت دراسة حديثة، بأن الجمع بين عدد من السلوكيات الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 42 %.
ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي، ومن أعراضه تشنجات المعدة والانتفاخ والإسهال أو الإمساك. ويمكن أن يعاني الأشخاص لأيام أو أسابيع أو أشهر في كل مرة من هذه الأعراض، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويعتقد أن القولون العصبي يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم. ومن غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب هذه الحالة، لكن الدراسات تشير إلى أن الأعصاب شديدة الحساسية في القناة الهضمية والتوتر والتاريخ العائلي لمرض القولون العصبي يمكن أن تلعب دورا.
وقد ربطت الأبحاث السابقة عوامل نمط الحياة الفردية مع زيادة خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان مزيج من عدة تدابير يمكن أن يمنع هذه الحالة.
ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة Gut، أن اتباع نمط حياة صحي يرتبط بقوة بانخفاض احتمال الإصابة بهذه الحالة.
وتمت دراسة خمسة سلوكيات صحية: عدم التدخين، والنوم الجيد، وممارسة التمارين الرياضية الكافية، والنظام الغذائي الصحي.
ويبدو أن ثلاثة منها، والحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم في الليلة، كان لها التأثير الأكبر بشكل فردي.
وعند النظر إلى السلوكيات الصحية مجتمعة، كان الأشخاص الذين يتبعون ثلاثة أو أكثر من السلوكيات الخمسة هم الأقل عرضة للإصابة بالقولون العصبي.
ونظر الباحثون في حالة 64286 شخصا من قاعدة البيانات الطبية للبنك الحيوي في المملكة المتحدة، بمتوسط عمر 55 عاما، وكان ما يزيد قليلا عن نصفهم من النساء.
ولم يتم تشخيص أي منهم بمرض القولون العصبي في بداية فترة الدراسة، وقد أكملوا جميعا استبيانين على الأقل لمدة 24 ساعة حول وجباتهم الغذائية.
وعلى مدى 12 سنة ونصف، تم ملاحظة 961 حالة من حالات القولون العصبي (1.5 % من العينة).
ومن بين جميع المشاركين في الدراسة، لم يكن لدى 7604 أشخاص (12 %) أيا من سلوكيات نمط الحياة الصحي الخمسة، وأبلغ 20662 (32 %) عن سلوك واحد، و21901 (34 %) عن اثنين، و14101 (22 %) عن ثلاثة إلى خمسة سلوكيات.
وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل التاريخ العائلي لمرض القولون العصبي، كان الأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل لديهم أقل خطر للإصابة بمتلازمة القولون العصبي.
وارتبط وجود سلوك صحي واحد بانخفاض المخاطر بنسبة 21 %، ووجود سلوكين بانخفاض المخاطر بنسبة 36 %، ووجود ثلاثة إلى خمسة سلوكيات بانخفاض المخاطر بنسبة 42 %.
وعلى المستوى الفردي، ارتبط عدم التدخين مطلقا بانخفاض المخاطر بنسبة 14 %، وارتبط المستوى العالي من النشاط البدني بانخفاض المخاطر بنسبة 17 %، وارتبط النوم الجيد ليلا بانخفاض المخاطر بنسبة 27 %.
وحذر الباحثون من جامعة هونغ كونغ، من أنهم لا يستطيعون إثبات السبب والنتيجة بسبب الطبيعة الرصدية للدراسة.
وخلص الباحثون إلى أن "الالتزام بعدد أكبر من سلوكيات نمط الحياة الصحية الخمسة يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدل الإصابة بمرض القولون العصبي لدى السكان في منتصف العمر. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى إمكانية إجراء تعديلات على نمط الحياة كاستراتيجية وقائية أولية لمرض القولون العصبي".

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