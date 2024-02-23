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الفرح وإخفاء الحزن.. كيف يكونان أكثر ألما من المواجهة؟

2/23/2024 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- خيبات الحياة لا يمكن الهروب منها، فما بين الفرح والحزن قصص لم تكتمل وخذلان ظل عالقا ولحظات وثقت الوجع والخسارة. ويبقى لكل شخص طريقته في التعاطي مع ما يمر به.
هنالك من يعيش ما يمر به كما هو، وهنالك من يختار الاختباء خلف قناع الفرح الوهمي بقصد الهروب من المواجهة وذلك بادعاء القوة، متغاضين عن حقيقة أن من يصطنع الفرح يتألم أكثر من تصالحه مع أحزانه، فالتصادق مع الحزن لا يعني الاعتياد أو الوقوف عنده للأبد.
الابتسامة هي السلاح الأقوى في تحديها للحزن، بهذه الطريقة تتخطى أمل (33 عاما) ما تتعرض له من خيبات وألم، فنظرات الشفقة تثقل روحها وتزيد من وجعها، لذلك تعودت منذ أن كانت صغيرة أن تخفي حزنها بالابتسامة حتى لو كانت مزيفة وليست من القلب.
وتبين أن كبتها لمشاعرها هو الحل بالنسبة لها، لأنها بذلك تنقذ نفسها من أسئلة البعض الفضولية وتختصر الكثير من الكلام الجارح الذي لا معنى له. هي رغم الألم، إلا أنها ترفض أن تنهار حتى أمام من تحب، هي تريد أن تكون قوية دائما في نظر من حولها حتى لو كان الثمن صحتها.
أما لين، فعلى العكس تماما لا يعنيها كيف سينظر لها الآخرون، هي تعرف كيف تقوي نفسها بنفسها وتتصالح مع حزنها، فادعاء الفرح هو تأجيل للحزن وليس علاجه نهائيا، وهذا ما لا تفضله.
ترى أن الحزن شعور طبيعي ويجب التعامل معه بوعي أكثر بعيدا عن المخاوف التي يفرضها المجتمع، فالتصالح مع الحزن أفضل بكثير من كبته وتراكمه. والتجاهل المتعمد لهذه المشاعر يجعلها تظهر في الأوقات الخطأ ومع الأشخاص الخطأ.
والحزن، كما يراه أمجد (40 عاما)، هو فرصة لكي يفهم الإنسان نفسه ويتعلم من أخطائه، فالحزن يجعله أكثر شفافية مع ذاته، أما اصطناع الفرح واستخدامه كقناع خوفا من مواجهة الحقيقة فيحمله فوق طاقته ويحرمه من أن يكون حقيقيا حتى في مشاعره.
ويبين أن الإنسان متى تصالح مع أحزانه استطاع أن يتجاوزها، فالاعتراف بالحزن هو أول خطوة في طريق التعافي. أمجد تعلم أن يحترم مشاعره ويعيشها من دون أقنعة أو مبالغة، وذلك لأنه قوي من الداخل ويعرف لمن يلجأ في الأوقات الصعبة.
من جهته، يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن من يتصنع الفرح في أوقات الحزن يتألم أكثر ممن يعيشها ويتصادق معها كفترة عابرة، وذلك لأن متصنع الفرح يكبت شعوره ويقرر أن يتظاهر بالسعادة لأسباب عدة؛ منها الهروب والخوف من الضعف ونظرات الشفقة، وأحيانا يلجأ الشخص لتزييف الشعور وإظهاره على خلاف حقيقته، لكونه لا يحبذ مشاركة الناس همومه وأحزانه، معتقدا أنه لا أحد مجبور أن يستمع له ويحمل همه.
ويوضح أن المشاعر يجب أن تعاش بعفوية كما هي؛ لأن اصطناعنا لشيء غير موجود وغير حقيقي هو دليل على وجود إشكالية ما ويحدث ذلك بتراكم الأحزان وكبتها طوال الوقت بدلا من إظهارها، وهذا يتولد عنه ضغط نفسي كبير قد يصل إلى الاكتئاب وآلام نفسية وجسدية مختلفة.
ويشير مطارنة إلى أن الطبيعي هو أن يعبر الإنسان عن مشاعره بصراحة وتوازن وبعيدا عن التصنع، فمواجهة الحزن واحترامه والتصالح معه على أنه فترة مؤقتة، كل ذلك يجعل منه إنسانا مواجها وقويا وصادقا في شعوره، وبالتالي لديه الثقة لتخطي كل ما يشعر به.
وبحسب مطارنة، فإن التعبير عن المشاعر بشكل طبيعي بعيدا عن الاصطناع يخلق حالة من الاستقرار النفسي، والتي تجنبنا الوقوع في فخ الصراع الداخلي الناتج عن الكبت والندم وجلد الذات، فيؤثر سلبا على صحة الإنسان النفسية وعلى طاقته وعطائه، وذلك لأنه لم يكن صريحا مع نفسه وصديقا لحزنه.
وتقول خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "من الطبيعي المرور بتجارب صعبة ومؤلمة، وبالعديد من الخيبات والأحزان والصدمات، هذه التجارب السلبية لها ردود فعل جسدية عقلية عاطفية وسلوكية، ولها مستويات مختلفة عند الأشخاص، فقد يعاني البعض من مستوى عال من الضيق العاطفي والنفسي الذي يؤثر سلباً على حياته بشكل عام، وقد يستغرق وقتا طويلا للتعامل مع الصدمة والتعافي منها. بينما البعض الآخر قد تكون ردود أفعالهم أخف وطأة تمر بمستويات معقولة أو خفيفة".
وتعتمد الطريقة التي يتفاعل بها الشخص مع الصدمة على نوع وشدة الحدث الصادم، وما إذا كان لدى الشخص أي خبرة سابقة بالتعامل مع الأزمات، وإذا كان نشطا أو عاجزا، وعلى مقدار الدعم المتاح بعد الحادث كالدعم من الأهل أو الأصدقاء، والضغوط الأخرى في حياة الشخص، وشخصيته، ومستويات المرونة الطبيعية لديه، وأي تجارب صادمة سابقة.
أكثر ردود الفعل الشائعة هي الشعور بالخدر العاطفي أو العيش في حالة الصدمة، الشعور بالتوتر والقلق، الشعور بالتعب والإجهاد، ضعف التركيز والذاكرة، التشويش والارتباك، الخوف والذعر، عدم الرغبة في التواصل مع الآخرين، وخيبة الأمل والشعور بالخذلان والاكتئاب والحساسية المفرطة والانسحاب.
أما ردود الفعل غير الشائعة، فهي محاولة سلوك مسلك نفسي وعاطفي لا يتناسب مع الحدث المؤلم، مثل عدم إعطاء ردود الفعل الطبيعية الشائعة المذكورة سابقاً، ومحاولة اصطناع الفرح والادعاء الكاذب بأنهم على ما يرام، هذه الطريقة مؤذية جداً وغير صحيحة قد تؤخر عملية الشفاء والاستشفاء.
محاولة الهرب وعدم المواجهة، هي قمة الضعف وادعاء القوة، هي التجاوز والتغاضي عن مراحل العلاج، كبت ردود الأفعال الذهنية أو الشعورية وعدم إخراجها هي مرض بحد ذاته وقمة الألم، المواقف المؤلمة والصادمة تحتاج إلى ردود أفعال شعورية طبيعية؛ كالحزن والألم والبكاء، والتفريغ العاطفي أمر ضروري لنخرج المشاعر السامة من داخلنا.
ولمساعدة أنفسنا على التخلص من ألم الصدمات والخيبات، تقول إبراهيم "إن علينا أولاً إدراك أننا مررنا بتجربة مؤلمة وأنه سيكون لدينا رد فعل عليها، تقبل فكرة أننا لن نشعر بأننا طبيعيون لفترة من الوقت، مواجهة ما حدث تدريجياً وألا نحاول منعه، وعدم كتم مشاعرنا الحقيقية".
الى ذلك، التحدث إلى شخص يمكنه دعمنا وفهمنا لأن الفضفضة مريحة جداً، فعندما تثير الصدمة ذكريات أو مشاعر يجب مواجهتها، ومحاولة العودة إلى حياتنا الطبيعية بشكل تدريجي، وإشغال أنفسنا بعملنا أو مع أصدقائنا، أو ممارسة نشاطات وفعاليات نحبها وتريحنا، وفق إبراهيم.
وينبغي طلب المساعدة من اختصاصي نفسي أو صحي إن تعذر ذلك ومساعدة النفس من أجل التسريع في عملية الشفاء، وفق إبراهيم، فردود الفعل الشديدة والممتدة قد تؤدي إلى إعاقة الحياة، ويمكن أن تؤثر سلباً على العلاقات مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى القدرة على العمل.
الوصول إلى مرحلة من التوازن النفسي، يعني إعطاء ردود فعل معتدلة ومتوازنة من دون إلغاء ردود الفعل أو كبتها أو المبالغة فيها، لكي لا نضر أنفسنا ونصل إلى مرحلة التعافي من الصدمة بأسرع وقت وبأقل ضرر.

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