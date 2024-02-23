عمان.. مسيرتان جديدتان تنددان بالعدوان على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة من أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية بعمان، والمسجد الحسيني في عمان مسيرتا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل تحت منظر ومسمع العالم.



وقبل ذلك أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أروح شهداء الشعب الفلسطيني.



وهتف المشاركون في المسيرتين شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة.

صور مسيرة الصويفية تصوير أمير خليفة:

































