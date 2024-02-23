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الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا

2/23/2024 2:34:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مديرية العمليات والشؤون الداخلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، الجمعة، إن سفارة الأردن في مدريد تواصلت مع المحاكم الرسمية، والتي اكتشف عدم وجود مواطن أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا الأربعاء، حتى الآن.


وأضاف القضاة في بيان صحفي، أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية.
وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

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