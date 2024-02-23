الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا



وأضاف القضاة في بيان صحفي، أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية.

وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

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