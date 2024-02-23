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النقابات المهنية.. لماذا تعثرت صناديق تقاعد ونجحت أخرى؟

2/23/2024 2:34:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - منذ سنوات، والنقابات المهنية تواجه أزمات مالية عدة عصفت بصناديقها وأوصلتها إلى حد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أعضائها، خصوصا ما يتعلق بصناديق التقاعد والتكافل والتأمين الصحي.
وعلى الرغم من أن بعض النقابات عانت من تحديات برزت على وجه الخصوص إبان جائحة كورونا، إلا أن هنالك نقابات أخرى تميزت خلال الأزمة الصحية العالمية وأثبتت أنها قادرة على دعم منتسبيها بعد توقف الأشغال والأعمال.
وإن كان بعض النقابيين يرون أن من أسباب تقهقر صناديق نقابات مهنية بسبب ضعف التمويل أو عدم إيجاد حلول لرفد الصناديق بالأموال، إلا أن نقابات أخرى تمكنت من إيجاد هذه الحلول والتغلب على المعيقات.
وفقدت نقابات مهنية صناديقها التقاعدية، والتي منها نقابة الصحفيين التي صوتت هيئتها العامة على تصفيته لأنه كان واضحا أنه لا مجال لتطويره، في ظل عدم وجود أي وسيلة للاستثمار لرفده بالأموال، وصولا إلى نقابة الجيولوجيين التي اتخذت قرارا بإغلاق صندوق تقاعدها بعد الوصول إلى عجز كبير فيه.
كما أن نقابة الأطباء، تعاني أيضا من أزمة، وكان صندوقها التقاعدي، إلى فترة ما سابقة، مصابا بـ”موت سريري”، وهو الذي يعاني من أزمة مركبة، مستمرة منذ أعوام طويلة، من دون الوصول إلى حلول جذرية لها.
أثارت أزمة صندوق تقاعد الأطباء موجة من النقاشات تراوحت بين دعوات لإيجاد حلول لرفد الصندوق، ودعوات أخرى لتصفيته.
وأيضا، دار جدل طويل في نقابة المهندسين، التي توقفت في مرحلة ما عن دفع الرواتب التقاعدية كاملة، قبل أن تقر الهيئة العامة للنقابة بعد“مخاض عسير” تعديلات على نظام صندوق التقاعد الخاص بها، في محاولة لحل مشاكل عجز الصندوق، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية.
إلا أنه ليست كل صناديق تقاعد النقابات المهنية تعيش هذا الوضع الصعب، حيث إن هنالك قصص نجاح يجب أن“تُدرّس” لدى بعض النقابات التي تجاوزت أوضاعا اقتصادية صعبة ونمت فيها إيرادات صناديقها، على غرار نقابات المحامين وأطباء الأسنان والصيادلة.
وفي هذا الخصوص، يقول نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن نقابة المحامين توفر مظلة اجتماعية شبه كاملة لأعضاء هيئتها العامة، مبينا أن هذه المظلة توفر عناصر عدة من تأمين راتب الشيخوخة، أو الذي يسمى راتب التقاعد، والعنصر الثاني وهو تأمين الرعاية الصحية بما يسمى التأمين الصحي، والعنصر الثالث هو التأمين من العجز والوفاة.
وأضاف أبو عبود، في حديثه لـ”الغد”، أن صندوق التعاون في نقابة المحامين يؤمن مبالغ في حالة العجز الكلي والوفاة من 30 ألفا إلى 40 ألف دينار لأسرة المحامي المتوفى، ونصف المبلغ للمحامي في حالة العجز الكلي.
وأكد أن التأمين الطبي، يستفيد منه نحو 35 ألف مشترك ما بين محامين وأسرهم، حيث تدفع النقابة كلفاً تأمينية سنوية بقيمة 9 ملايين دينار، وهذا رقم مرتفع على هكذا عدد مشتركين.
وأشار أبو عبود إلى أن النقابة تسهم بدعم الأقساط على هذا التأمين بأكثر من 60 % من الكلفة الحقيقية.
وأوضح أن نقابة المحامين تصرف رواتب تقاعدية لـ2000 ملف تقاعدي ما بين محام على قيد الحياة أو ملف لأسرته.
وأكد أن عدد المحامين المزاولين حتى هذ اللحظة يبلغ تقريبا 14 ألف محامي.
واعتبر أبو عبود أن استقرار هذه الصناديق وثباتها مرده للسياسات المالية الصارمة التي تتبعها نقابة المحامين، والبنيان القانوني المتين لأنظمة هذه الصناديق والرقابة المرتفعة على تحصيل إيرادات الصناديق وعلى الإنفاق في أوجهها المبينة في القانون والنظام.
وشدد على أن استقرار هذه الصناديق“بالنسبة لنا، لا يشكل عنصر راحة، لأن هذه الصناديق مرتبطة اكتوارياً بالموارد والنفقات وعمر الأجيال والتدفق الحاصل على مهنة المحاماة الذي قد يكون من أسباب اتباع سياسات مالية أكثر صرامة حتى تبقى هذه الصناديق قادرة على الوفاء للأجيال المقبلة”.
ولفت إلى أن الاشتراك في هذه الصناديق إلزامي، مبينا أن فكرة الإلزامية هي عنصر مهم جداً في ثبات صناديق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الأمر تعدد الموارد.
وقال أبو عبود إن نقابة المحامين تقوم بشكل أساسي على عمل المحامي أو المزاولة الفعلية للمحامي، بعكس بعض باقي الصناديق الأخرى التي تقوم على فكرة الاشتراك.
وأضاف“موارد صندوق التقاعد تحديدا هي الاشتراكات السنوية ومقدار ما يدفعه المحامي من رسوم على مزاولته للمهنة سواء كان رسم الإبراز أو الطوابع أو الرسوم، وهذه مرتبطة بمدى دخل المحامي”.
وبين أن النقابة تقوم بدفع نحو 11 مليون دينار سنويا رواتب تقاعدية، لافتا إلى أن الإيرادات المالية للصندوق تزيد بطبيعة الحال عن هذا المبلغ، معتبرا أن صندوق التقاعد في النقابة متين ومجلس النقابة يضمن ديمومته لسنوات مقبلة.
وأوضح أن فكرة التعاون والتكافل بين المحامين هي عنصر قوة وثبات لهذه الصناديق.
وأشار أبو عبود إلى أن العنصر الاستراتيجي للنقابة هو المورد الاستثماري، حيث إن أرصدة صندوق التقاعد أو المدخرات التقاعدية يتم استثمارها بأكثر الطرق ثباتاً، ولسنا مندفعين كثيراً من ناحية تنوع الاستثمارات.
إلى ذلك، يعد صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان من الصناديق التقاعدية المهنية القوية، وهو الذي تأسس العام 1976.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن الصندوق يضم 5 شرائح تقاعدية؛ أولاها الشريحة الإلزامية من فئة 200 دينار وقسطها الشهري 20 دينارا، بالإضافة إلى شريحة 300 دينار وقسطها 30 دينارا، وشريحة 400 دينار و600 دينار و800 دينار.
وبين القدومي، في تصريح لـ”الغد”، أن عواقد الاشتراك هي 10 % من قيمة راتب التقاعد تدفع شهرياً من أطباء الأسنان.
وأضاف أن صندوق التقاعد في نقابة أطباء الأسنان يعد بمثابة قصة نجاح، رغم تعرضه للكثير، شأنه شأن الصناديق كافة في النقابة لتراجع في دفع الاشتراكات.
وأوضح أن جزءا من العوائق أمام صناديق التقاعد في النقابات المهنية وفي كل صناديق التقاعد الموجودة، ولكن المجالس المتعاقبة دأبت على عمل مشاريع استثمارية رفدت صندوق التقاعد بملايين الدنانير.
واعتبر القدومي، أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تعوض العجز القائم شهريا بين المبالغ المدفوعة من قبل أطباء الأسنان الملتزمين بالسداد وقيمة الرواتب التقاعدية التي تدفع للمستحقين.
وشدد على أن مجلس النقابة كان حريصا على ألا تنقطع هذه الرواتب التقاعدية حتى في أحلك الظروف، رغم أنه في فترة كورونا كان هناك تراجع إلى حد ما في نسبة تسديد الاشتراكات.
ولفت القدومي إلى أن المجلسين السابق والحالي، استكملا مشروعا استثماريا جيدا خدم حوالي 110 أطباء أسنان بقطع أراض في منطقة القسطل، وعاد على الصندوق بربح يستطيع أن يعطيه استقرارا ذاتيا لعامين اثنين على الأقل، بالإضافة إلى وجود ملايين الدنانير كمدخرات واستثمارات لصالح صندوق التقاعد.
وأشار إلى أن صندوق تقاعد النقابة يملك وديعة عملية تستخدم كرافد مالي له.
وقال القدومي“نستطيع أن نقول إن صندوق التقاعد في نقابة أطباء الأسنان هو صندوق مستقر، وكذلك باقي الصناديق، على غرار صندوق التأمين الصحي الذي يقدم الخدمة العلاجية لأطباء الأسنان، وهو أيضاً إلزامي”.
وأضاف أن عدد المشتركين في الصندوق اليوم يبلغ حوالي 11 ألفا و600 طبيب أسنان، جميعهم ملزمون بالاشتراك بصندوق التأمين الصحي وصندوق التقاعد لأنه ليست اختياريا.
فيما قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، إن صندوق التقاعد في النقابة آمن في الوقت الحالي، مبينا أن النقابة تقوم بدفع ما قيمته نحو 3.5 مليون دينار سنويا كرواتب تقاعدية، يستفيد منها 1228 متقاعدا من دون الورثة.
وأشار عبابنة إلى أن إيرادات الصندوق مستقرة، خصوصا وأن الصيادلة ملتزمون بدفع اشتراكاتهم للصندوق، إلا أنه لفت إلى أن الاستثمار كان ضعيفا نوعا ما في الأعوام الماضية، إلا أنه لم يحقق خسائر.
وأضاف أن النقابة تقوم بإعطاء منتسبيها قروضا بالمرابحة، وتكون نسبة الفائدة فيها معقولة، ما يؤدي إلى رفد صندوق التقاعد بمبالغ تفي حاجة مصروفاته.
وبين أن السيولة في صندوق التقاعد متوفرة وتبلغ نحو 12 مليون دينار، لافتا إلى أنه بات من الضروري إجراء تعديل على نظام الصندوق خلال الأعوام الأربعة المقبلة، كي لا يصل إلى نقطة التعادل ومن ثم إلى العجز.
وشدد عبابنة على أن الدراسة الاكتوارية للصندوق شارف العمل بها على الانتهاء، حيث سيتم الإعلان عن فحواها أواخر آذار (مارس) المقبل.

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