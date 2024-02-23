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من الندرة إلى التلوث.. ملفات توسع نطاق تحديات الأمن المائي

2/23/2024 2:34:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تغيير في النهج وتعديل في الممارسات وإجراءات سريعة يجب أن تكون عنوان السنوات المقبلة في قطاع المياه، لمواجهة مخاطر الندرة وتزايد احتمالات التلوث.
الأردن إحدى أفقر مناطق العالم مائيا، والمخاطر العالمية في هذا القطاع لها تبعات أكبر على المملكة، ويجب أن تؤخذ على محمل أكثر جدية من باقي تلك المناطق، بحسب خبراء في القطاع.
تقارير عالمية، أوضحت مرارا وتكرارا مخاطر ندرة المياه سابقا، لكننا اليوم أمام تقرير يحذر وبشكل جدي من خطر مواجهة ثلاثة مليارات شخص ندرة المياه في العام 2050، نتيجة“التلوث”.
وبينما أكد التقرير، الذي نشرته مجلة“نيتشر” العلمية، وحصلت“الغد” على نسخة منه، أن“النيتروجين مسؤول عن نحو 90 % من التلوث في إمدادات المياه في جميع أنحاء العالم”، شدد خبراء في قطاع المياه على ضرورة اتخاذ الحكومة والمؤسسات المعنية، إجراءات عاجلة للمساعدة على معالجة أي تلوث للمياه، في ضوء تحذيرات الباحثين.
وفي الوقت الذي دعا فيه التقرير لأهمية الاستفادة من هذه الدراسة من خلال المساهمة في استراتيجيات إدارة المياه الاستباقية للأحواض الفرعية، حيث من المحتمل أن تكون ندرة المياه مرتفعة في المستقبل، أوصى المختصون، في تصريحات لـ”الغد”، بأهمية تغيير الممارسات الزراعية، والتوسع في تنفيذ مشاريع ومحطات الصرف الصحي الذي سيسهم إيجابا في التقليل من مخاطر النيتروجين، خاصة في المناطق الجغرافية والقرى الموجودة حول مصادر المياه الجوفية والسدود المختلفة.
التقرير الحديث، الذي تمحور حول“دراسة جديدة تقيم تأثير التلوث على ندرة المياه في المستقبل”، أظهر أن تقييما عالميا لكمية المياه النظيفة في المستقبل، وفي ما يتجاوز 10 آلاف حوض نهري في جميع أنحاء العالم، ستتعرض للتلوث بالنيتروجين الذي يؤثر، بدوره، على ندرة المياه في أكثر من ألفي حوض فرعي في جميع أنحاء العالم، مع زيادة السيناريوهات المتوقعة إلى 3061 حوضا فرعيا بحلول العام 2050، وهو ما جدد مخاوف الخبراء من مواجهته، ما نجم عنه دعوات نحو ضرورة التحول إلى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي العامة وتقليل الاعتماد على الحفر الامتصاصية، مشيرة إلى أهمية تلك الخطوة لتقليل مستوى النترات في مصادر المياه.
وبدورها، حذرت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، من مخاطر أي تدهور في نوعية المياه، مشيرة إلى انعكاسه على توقف النمو الاقتصادي، وتدهور الظروف الصحية، وتراجع إنتاج الغذاء، وتفاقم الفقر.
وأكدت الزعبي أهمية اتخاذ الحكومة والمؤسسات المعنية، إجراءات عاجلة للمساعدة على معالجة أي تلوث للمياه، وصولا لتحقيق معدلات نمو أسرع بطريقة عادلة ومستدامة بيئيا، وذلك في ضوء تحذيرات الباحثين من أن“النيتروجين مسؤول عن نحو 90 % من التلوث في إمدادات المياه في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت أن التلوث النيتروجيني يؤدي إلى تكاثر الطحالب الضارة في المياه السطحية، والتي تنتج السموم التي تلوث مياه الشرب وتسبب مشاكل صحية للإنسان، مبينة أن الملوثات كالنيتروجين، قادرة أيضا على إلحاق الضرر بالغابات والنظم البيئية للبحيرات عن طريق تحمض التربة والمياه السطحية، مما يؤثر على نمو الغابات ويقتل الأسماك والكائنات الحية الأخرى.
وتابعت“تتعرض المياه الجوفية لنسبة عالية من التلوث بالنترات من خلال الزراعة، لأن الاستخدام المفرط للأسمدة في الحقول يجعل التربة غير قادرة على الاستفادة من هذه الكمية من المواد”، مشيرة إلى أنه“كلما زاد عدد الأراضي الزراعية في منطقة معينة، ارتفعت مستويات النترات فيها، وكانت المياه الجوفية أكثر تلوثا”.
واستهجنت الزعبي“التغاضي عن موضوع التلوث بالنيتروجين وغياب الاهتمام وأي اتفاق دولي أو نظام عالمي ينسق الجهود لمواجهته”، لا سيما في ظل اعتباره من قبل باحثين“إحدى المشاكل الأربع الخطيرة التي تغلب عليها كوكب الأرض، والتي قد تؤدي لتغير بيئي مفاجئ ولا رجعة فيه”.
واعتبرت أن الزراعة مسؤولة عن ثلثي التلوث العالمي بالنيتروجين، فيما عزت الباقي إلى مياه الصرف الصحي المنزلية، ونفايات الماشية، وحرق الوقود الأحفوري.
واقترحت إنشاء أنواع من المحاصيل يمكنها تثبيت النيتروجين من الهواء بمفردها، كخيار أفضل لمواجهة التلوث النيتروجيني وضمان الأمن الغذائي في الوقت ذاته، إذ يجري حاليا اختبار أساليب عدة لاستخدام الأسمدة بدقة في المكان والزمان المناسبين، كزراعة حبيبات الأسمدة منخفضة التكلفة بالقرب من جذور النباتات، وهي طريقة يتم اختبارها في بنجلاديش، على الرغم من حاجتها العالية للعمالة.
وتشمل التكنولوجيا المتقدمة اليوم ما أصبح يعرف باسم“الزراعة الدقيقة”، وهي الممارسة التي تنطوي على حسابات متقدمة تعمل على تحليل صحة النبات، وظروف التربة، والأحوال الجوية المحلية من أجل توفير برنامج مخصص لكمية وتوقيت استخدام الأسمدة، وفق الزعبي.
وأشارت إلى أن تصحيح النقص في استخدام الأسمدة“لا يشكل سوى حل جزئي لمشكلة النيتروجين”، موصية بأهمية عمل المزارعين والمجتمعات المحلية على تحسين امتصاص المحاصيل للعناصر الغذائية المضافة، ومعالجة مخلفات الأسمدة العضوية الحيوانية بشكل مناسب، وأيضا معالجة مياه الصرف الصحي، والحد من هدر الطعام، وتغيير نظامنا الغذائي.
وخلصت إلى أهمية اتخاذ معالجة فورية للاستخدام غير الرشيد للأسمدة النيتروجينية، لا سيما وأنها أهم مصدر للنيتروجين الزائد في البيئة، مؤكدة ضرورة حماية مناطق الحواجز النباتية الطبيعية التي يمكن أن تمنع جريان النيتروجين قبل وصوله إلى المسطحات المائية.
وذلك إلى جانب أهمية إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد أنواع النباتات الأفضل زراعتها في المناطق الساحلية لامتصاص النيتروجين الزائد، والبحث عن طرق أخرى لحل أو تجنب مشكلة النيتروجين الزائد، والتي تمتد إلى النظم البيئية المائية، فضلا عن الزراعة المستدامة التي تعد إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة مشاكل الثلوث النيتروجيني والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تبني ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
من جانبه، دعا الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، إلى أهمية تغيير الممارسات الزراعية، مشيرا إلى مساهمة الاستفادة من السماد بشكل علمي في المكان والزمان المناسبين في حل المشكلة، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشاريع ومحطات الصرف الصحي، الذي سيسهم إيجابا في التقليل من مخاطر النيتروجين، خاصة في المناطق الجغرافية والقرى الموجودة حول مصادر المياه الجوفية والسدود المختلفة.
وأشار الدحيات إلى تجربة إيجابية سابقة أجرتها سلطة المياه في إعداد خطط مأمونية المياه للأنشطة والممارسات الصناعية والزراعية وتوجيه مشاريع الصرف الصحي حول مصادر المياه والسدود، ومنها سد الموجب وسد كفرنجة والآبار الجوفية.
وأوضح الأمين العام الأسبق لـ”المياه”، أن القطاع الزراعي بشكل عام من القطاعات الرئيسية التي تؤدي لزيادة تلوث النيتروجين في البيئة المحيطة من خلال المركبات الكيميائية التي تحتوي هذا العنصر ويتم إنتاجها صناعيا على شكل أسمدة.
ولفت إلى مساهمة مياه الصرف الصحي المنزلية غير المعالجة في ذلك التلوث، حيث يعمل النيتروجين على تلوث المياه الجوفية بالنترات عن طريق الزراعة ومياه الصرف الصحي الذي قد يعرض حياة الإنسان للخطر وتصبح بسببه المياه الجوفية بحاجة لمعالجة مكلفة، أو يؤدي إلى تشكل الطحالب والعوالق المائية في المسطحات المائية والسدود ويقضي على الأنواع الحية فيها بسبب نضوب الأكسجين من خلال هذه الطحالب.
من جانبها، رأت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني، أن أي تلوث للمياه بالنترات يمكن أن يمثل مشكلة تحد من استخدام مصادر المياه، محذرة من إمكانية أن تشكل خطرا على صحة شرائح معينة من المواطنين وتحديا بيئيا.
وقالت الكيلاني، إن مصدر النترات في مصادر المياه بالأردن يأتي بالدرجة الأولى من انتشار الحفر الامتصاصية غير المصمتة، وذلك في ظل وجود نحو 40 % من السكان“غير موصولين على شبكة الصرف الصحي العامة”، وبالدرجة الثانية تأتي نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي من أنظمة الصرف الصحي؛ إما بسبب قدمها أو بسبب الممارسات الخاطئة في كثير من الأحيان.
وأرجعت الخبيرة الإقليمية في“المياه” ارتفاع تركيز النترات في المياه بشكل ملحوظ، خاصة بالمناطق الزراعية؛ إلى“الاستخدام المفرط للأسمدة الزراعية”، مدللة على ذلك بـ”احتواء معظم مياه الينابيع وآبار المياه الجوفية الضحلة نسبا لا يستهان بها من النترات”.
وأوصت الكيلاني بضرورة التحول إلى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي العامة وتقليل الاعتماد على الحفر الامتصاصية، مشيرة إلى أهمية تلك الخطوة لتقليل مستوى النترات في مصادر المياه.
وقالت“إن الصيانة الدورية لأنظمة الصرف الصحي العامة وتوعية المواطنين تعد من الأهمية بمكان، ويمكن تحسين ممارسات استخدام الأسمدة الزراعية وتشجيع المزارعين على استخدامها بشكل أكثر فعالية”.
ولفتت الكيلاني إلى أهمية استمرارية وتوسيع نطاق برامج جرى تنفيذها كحالة“نبع القيروان” في جرش، وتعد نموذجا للتدابير التي يمكن اتخاذها في مناطق أخرى لتحسين جودة المياه.
وأوضحت أن حلولا عديدة أثبتت نجاحها في الأردن، ففي العام 2007-2010، تم تطبيق إجراءات حماية المسقط المائي لنبع القيروان، بهدف التعرف على أهم مسببات ارتفاع النترات به، حيث كان تركيزه لسنوات عدة بحدود 85 ملغم/لتر، وتبين بعد التقصي الميداني والمشاهدات الميدانية أن هناك ما يتجاوز 40 مصدرا محتملا للنترات.
وبعد إعداد خرائط الحساسية للمنطقة، تبين أن السبب الأول يعود للحفر الامتصاصية التي تتسرب مياهها عبر تشققات الصخور لتصل الى النبع، فيما يأتي فيضان مناهل الصرف الصحي المتكررة بالمرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فكانت بسبب استخدام المزارعين المفرط وغير المدروس للأسمدة.
وحينها، تم وضع الحلول الهندسية والتوعوية، حيث تم أولا شبك المنازل والمنشآت في منطقة الحساسية العالية والأكثر تأثيرا على النبع على شبكة الصرف الصحي العامة، وتم تفريغ وردم الحفر الامتصاصية وزراعة شجرة كينا على كل حفرة امتصاصية تم ردمها.
كما جرى إعداد“سيرة ذاتية” لكل منهل للصرف الصحي في منطقة الحساسية العالية ورصد تكرار فيضان المناهل في المنطقة وتمت معالجة فيضان المناهل ببرامج تنظيف مبرمج للمناهل الأكثر فيضانا Jetting، وبرامج توعية للمواطنين لعدم إلقاء الفضلات في المناهل، مثل ما ينتج عن نتافات الدجاج والتي كانت سببا رئيسا للإغلاق المتكرر لأنظمة الصرف الصحي في المنطقة، وتم ثالثا التوجه الى المزارعين ببرامج تثقيفية وتوعوية لاحتساب كمية السماد الذي تحتاجه الرقعة الزراعية.
وكانت نتيجة تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات، أن انخفض تركيز النترات في النبع إلى ما دون متطلبات المواصفة الأردنية؛ أي من 85 ملغم/لتر الى ما دون 30 ملغم/لتر في فترة وجيزة.
أما باقي ينابيع المملكة، فتتم معالجة المياه الخام لتنتج محطات المعالجة مياها مطابقة للمواصفات، إنما يترتب على هذا كلف معالجة مستمرة نكون قد أحسنا إذا وفرناها بتطبيق المنهجية التي اتبعت لنبع القيروان.
وعودة لتفاصيل التقرير العلمي، فإن الدراسة ركزت على ندرة المياه في المستقبل، على أساس تلوث النيتروجين في الأنهار في ظل السيناريوهات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، بما فيها تغير استخدام الأراضي، والري، وبناء السدود وكيف تؤثر هذه بشكل مباشر على الدورة الهيدرولوجية عن طريق تغيير توقيت وحجم تصريف المياه.

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