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هل تمتلك مدارسنا مقومات تأهيل الطلبة لوظائف المستقبل؟

2/23/2024 2:34:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - وسط تنامي دعوات منظمات دولية ومقترحات مختصين بالشأن التربوي إزاء التحول إلى نظم تعليمية متطورة تلبي متطلبات وسمات المستقبل، يدعو خبراء تربويون الى ضرورة مراجعة نظامنا التعليمي بهدف إعداد طلبة مسلحين بمهارات حياتية، من قبيل الإلمام جيدا بالتكنولوجيا الحديثة، ومهارات التنافسية العالمية، بحيث تكون أداة قوية بأيديهم من أجل الولوج إلى سوق العمل مستقبلا.
وتساءلوا هل المدرسة ونظامنا التعليمي يواكب العصر بما يتعلق بالمهارات التي يجب اكتسابها؟ مستدركين "إننا بحاجة الى العمل الكبير مع هذا الجيل لأن هناك فجوة ما بين الواقع التعليمي والواقع الفعلي".
وقالوا، "يجب العمل على اكساب الطلاب أدوات تعرّفهم بالعالم من حولهم، وتجعلهم يفهمون ما يدور حولهم عبر التحليل العميق لما يتعلمونه، وهذه الأدوات هي التي تخلق جيلا مبدعا في الفهم والتحليل والاستنتاج".
وبينوا في احاديث منفصلة لـ"الغد"، أن جيل اليوم بحاجة إلى مهارات مختلفة تماما عن المهارات القائمة على الحفظ والتلقين، فهو بحاجة إلى مجموعة من المهارات المرتبطة بكيفية اكتساب المعرفة، معتبرين أن إكساب الطلبة مهارات المستقبل مرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير المعلمين.
وشددوا على ضرورة التركيز على المهارات المبنية على البيانات وعلوم التكنولوجيا باعتبارها من المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل حاليا.
وفي مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي عقد قبل أيام في امارة ابوظبي، تم التأكيد على أهمية ادراج الثقافة والفنون في الأنظمة التعليمية باعتبارهما محورين أساسيين في تزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة و تطوير قدراتهم الإبداعية والتفكير النقدي وتمكنهم من إيجاد حلول جديدة للتحديات التي قد تواجههم مستقبلا.
في مقابل ذلك، اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالشراكة مع "كورسيرا"، مؤخرا مبادرة "مهارات المستقبل للجميع" التي تهدف إلى تقديم منح دراسية لتحسين وصقل مهارات آلاف الاشخاص في جميع أنحاء منطقة الدول العربية، بما يساهم في إعدادهم لوظائف المستقبل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وبينما تشير الدراسات، إلى أن أكثر من 60 %، من القوى العاملة ستحتاج إلى إعادة تدريب من الآن وحتى عام 2027، توقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 حول مستقبل الوظائف، حدوث تغيير على ما يضاهي ربع الوظائف الحالية في السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يتطلب من الحكومات الاستثمار في دعم عملية الانتقال نحو وظائف الغد من خلال الاستثمار في التعليم.
واشار التقرير إلى أن التفكير التحليلي والتفكير الابداعي يعدان من أهم المهارات للعاملين في عام 2023، ومن المتوقع أن يظل كذلك في السنوات الخمس المقبلة، كما وستزداد المعرفة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة اهمية على وجه التحديد.
بدوره، أكد مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد ابو غزلة أن الدول تسعى إلى تطوير انظمتها التعليمية من خلال التحول إلى نظم تعليمية متطورة تركز على الفهم والتحليل والمهارات اللازمة في ظل التطورات التكنولوجية والمتمثلة في الثورات الصناعية المتلاحقة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات.
وبين ابو غزلة ان المنظمات الدولية المعنية بالتعليم لم تغفل عن مواكبة هذه التطورات بل وضعت الخطط والبرامج وقدمت التوصيات الضرورية في الخطط المختلفة، وذلك من أجل تلبية احتياجات المتعلمين لمواجهة حياتهم وسد فجوة المهارات ومتطلبات المستقبل التي أغفلته الأنظمة التعليمية فيما يجب أن يمكن منه الطلبة في المدارس.
وقال ابوغزلة إن جائحة كورونا كشفت عن الحاجة الماسة للتركيز على المهارات الرقمية في التعليم بدلا من التركيز على الكتب والنصوص المكتوبة، لافتا إلى أن الأنظمة التعليمية في معظم الدول هي من أكثر النظم التعليمية محافظة على أدواتها وأساليب عملها دون تغيير على الرغم من أن رسالتها ووظيفتها تعليم الأفراد وتمكينهم من الحياة، وهذه الأنظمة هي التي يجب أن تعمل وتحرص على تمكينهم من المهارات الحياتية الضرورية والمستقبلية.
وتابع رغم الجهود المبذولة من الدولة لدعم وتطوير للنظام التعليمي في الأردن، إلا أن المحلل لسياسات وخطط وبرامج وعناصر المنظومة التعليمية يجد أن معظم الممارسات التعليمية ما تزال تركز على الأساليب التقليدية من حيث أشكال التعليم وتقييمه، حيث تعتمد في تقييمها على أدوات تقييم تقليدية تقوم على إجراء امتحانات تحصيلية في جميع الصفوف لمقدار ما حفظ الطالب فقط وليس مقدار ما تعلم وتمكن من مهارات ووظف منها في حياته اليومية.
وبين أن هناك تحديات كبيرة يواجها النظام التعليمي من سياسات تحتاج إلى تطوير ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، ونقص في وجود مناهج رقمية رغم المحاولات المبذولة من المركز الوطني للمناهج ،اضافة الى ضعف في أداء المعلمين في ترجمة حتى فيما تم تضمينه في المناهج والكتب من بعض المفاهيم والمهارات الحديثة، وذلك بسبب الممارسات التعليمية التقليدية في تدريس هذه المفاهيم والمهارات، مما يؤدي الى عدم قدرتهم على ترجمة هذه الكتب، بالاضافة إلى غياب التدريب النوعي لهم، في ذات الوقت لا نستطيع ان ننكر حجم الجهود التي بذلت لتطوير نظامنا التعليمي.
ودعا ابو غزلة القائمين على العملية التعليمية في الأردن الى السعي لتمكين الطلبة لمتطلبات مهارات المستقبل والمتعلقة بالمهارات المهارية والمعرفية والحياتية والتفاعل معها ومع متطلبات المهارات التنافسية العالمية التي أصبحت تتطلبها وظائف المستقبل وتمكن الطلبة من سوق العمل المستقبلي ومنها مهارات القيادة، واتخاذ القرار، ومهارة الإبداع الابتكار، والتفكير الناقد والعمل الجماعي والتعاوني والتحفيز، إضافة إلى مهارات التعلم النشط، ومهارات التواصل، ومهارات التحليل والفهم العميق، ومهارات التفاوض وحل المشكلات والاقناع، ومهارة الثقة بالنفس، واحترام الذات، والمرونة والتكيف وغيرها.
واكد على ضرورة التركيز على المهارات المبنية على البيانات وعلوم التكنولوجيا باعتبارها من المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل حالياً، لما لها من دور رائد في كافة مجالات ومناحي الحياة الإنسانية خاصة أن التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، اللذين أصبحا يشكلان مطلبين رئيسيين للتعليم.
وشدد ابو غزلة على ضرورة أن يتم مراجعة نظامنا التعليمي بسياساته وأطر مناهجه ومصادر تعلمه، واعدد معلميه وإعادة هندسة بيئاته التعليمية وتنوعها واستراتيجيات وأدوات تقييمه، داعيا المدارس للتوسع في تدريس اللغات التي أضحت الوسيلة الأكثر نفعا للتعلم النوعي والتمكين من مهارات المستقبل لوظائف المستقبل.
وشاطره الرأي الخبير التربوي الدكتور صالح بركات الذي قال إن المهمة الاساسية للنظام التعليمي تتمثل في تلبية احتياجات الاجيال من المهارات الاساسية لكي تكون قادرة على التعامل مع متغيرات العصر في جميع المجالات.
واضاف أن تقرير التنمية الانسانية العربية الصادر في العام 2019 أظهر أن نوعية التعليم في الوطن العربي ومنها الأردن لا تؤهل الطلبة للمستقبل، حيث إن هناك أكثر من 78 % من الشباب لا يمتلكون المهارات للتعامل مع متطلباب العصر.
وبين أن الدراسات الدولية حددت التصورات لشكل النظام التعليمي الصالح لـ2050 والذي يلبي حاجات المتعلمين ويطور مهارات الحياة المستقبيلة والتي تمثلت ابرز ملامحها في تعليم قائم على المشروعات وزيادة استخدام التكنولوجيا، حيث سيصبح تقويم الطلبة على مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات.
واوضح بركات أن المستقبل والعصر الذي نعيشه يفرض على النظام التعليمي الاردني أن يأخذ بعين الاعتبار تمكين الطلاب من أدوات ومهارات صياغة المستقبل ومن ابرز هذه المهارات تمكين الطلبة من أدوات المعرفة الحديثة، كالأجهزة اللوحية، والإنترنت المفتوح والسريع، لتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الجودة العالية، لأنَّ هذا هو الأسلوب الذي سيعتمد عليه النمو المعرفي والاقتصادي في المستقبل.
ونوه إلى أن جيل اليوم بحاجة إلى مهارات مختلفة تماما عن المهارات القائمة على الحفظ والتلقين إنه بحاجة إلى مجموعة من المهارات المرتبطة بكيفية اكتساب المعرفة.
وتساءل بركات هل المدرسة والنظام التعليمي الاردني يواكب العصر بما يتعلق بالمهارات التي يجب اكتسابها؟ قائلا "الحقيقة أننا بحاجة الى العمل الكبير مع هذا الجيل لأن هناك فجوة ما بين الواقع التعليمي وما يحدث بالواقع لهذا يجب العمل على اكساب الطلاب أدوات تعرِّفهم بالعالم من حولهم، وتجعلهم يفهمون ما يدور حولهم عبر التحليل العميق لما يتعلمونه وهذه الأدوات، هي التي تخلق جيلا مبدعا في الفهم والتحليل والاستنتاج.
وأكد أن العالم اليوم هو عالم التحليل والفهم، لا عالم الحفظ والتلقين وهذا يجعل إمضاء الوقت في تلقين أمرا لا أهمية له.
واعتبر بركات أن اكساب الطلبة مهارات المستقبل مرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير المعلمين، إذ لا يمكننا أن نتحدث عن الإبداع في العملية التعليمية بمعزل عن تطوير المعلمين القادرين على تعزيز التجارب البناءة لدى الطلاب.
بدوره، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسه إن الأردن بدء مشروعاً طموحاً في مطلع القرن الحادي والعشرين لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة أي بالاعتماد على توظيف التعليم في الحياة من خلال التركيز على إكساب الطلبة مهارات تمكنهم من الاندماج في المجتمع.
وتابع النوايسة لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل جرى التركيز في البداية على إكسابهم ما يعرف باسم مهارات القرن الحادي والعشرين والتي تركز على مهارات التعلم والإبداع من خلال إكسابهم كفايات التفكير الناقد وحل المشكلات، ومهارات الاتصال والمشاركة الإيجابية الفاعلة.
فضلا عن مهارات الابتكار من خلال إكسابهم طرق جديدة في التحليل والتجديد والابتكار والذي يتضمن تطوير أفكار جديدة وتطبيقها في نطاق التعلم والحياة لذا تم تطوير المناهج والكتب المدرسية وادلة التدريس والتقويم وبرامج تدريب المعلمين، إلا أن واقع الحال أثبت أن التحول بالتعليم من التلقين إلى تعلم المهارات واجه صعوبة كبيرة نتيجة مقاومة التغيير وضعف البيئة المتاحة لتعلم المهارات على الرغم من جهود وزارة التربية، مشيرا إلى أن شكل التعليم ظل يركز على التلقين ويقاس تقدم الطلبة بالتحصيل المعرفي.
وبين أن الوزارة تشهد اليوم تحولا كبيرا في تأكيد تعلم المهارات من خلال تطوير المناهج الدراسية بما يرتبط بإكساب الطلبة المهارات الضرورية وتطوير برامج تدريب المعلمين لتحقيق التواقق بين الجانب النظري في تعلم المهارات والجانب المتعلم بعمليات التعلم داخل الغرفة الصفية.
واوضح أن الوزارة أكدت على تعلم المهارات من خلال تطوير المسار المهني من الصف التاسع حتى الثاني الثانوي بالتركيز على تعلم المهارات التخصصية في جوانب تحقق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويرتبط التحول بالتعليم نحو إكساب الطلبة المهارات بمشروع التحديث الاقتصادي الذي يقوده ويشرف عليه جلالة الملك وهذا يعّد حافزا كبيرا في التحول في شكل التعليم بما يحقق النمو والرفاه الاقتصادي ويوفر فرص العمل.

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