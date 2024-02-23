حالة من عدم الاستقرار السبت وأجواء لطيفة الأحد

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- Alghad Newspaper) عمان- تتأثر المملكة السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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