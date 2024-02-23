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قيود الاحتلال تزيد على المصلين في الأقصى

2/23/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وذلك مع تبقي أقل من شهر على حلول شهر رمضان المبارك.
وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة.

وشاهد مراسل الأناضول عناصر الشرطة الإسرائيلية وهم يمنعون مئات الفلسطينيين من الدخول عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على بوابات البلدة القديمة وعند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة.

وتم توقيف الشبان والتدقيق في هوياتهم قبل الطلب منهم العودة إلى منازلهم.

ولم تسمح الشرطة الإسرائيلية إلا لكبار السن بالمرور عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى، وفق المراسل.

وشاهد مراسل الأناضول عدة آلاف من الفلسطينيين يؤدون الصلاة بالمسجد مقارنة مع عشرات آلاف قبل اندلاع الحرب.

وكانت السلطات الإسرائيلية لوحت بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد، في خطبة الجمعة إن "المسجد الأقصى هو خاص للمسلمين ولا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسلمين من الوصول اليه لأداء شعائرهم الدينية".

واستهجن الشيخ أبو سنينه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واضطر مئات الفلسطينيين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.

وفي 18 شباط/فبراير الجاري وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن غفير، بتقييد وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن القرار سيقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات.

يأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفة عشرات آلاف القتلى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية. (الأناضول)

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