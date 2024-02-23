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الأونروا: مليون شخص في غزة يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها

2/23/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها.
 وذكرت "الأونروا" في منشور نقله الإعلام الفلسطيني اليوم الجمعة، أن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غزة خلال بحثهم عن مأوى بمرافق الوكالة ولا يوجد مكان آمن بالقطاع.--(بترا)

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