الأونروا: مليون شخص في غزة يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها

الأونروا: مليون شخص في غزة يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها
التاريخ
2/23/2024 2:34:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها.
وذكرت "الأونروا" في منشور نقله الإعلام الفلسطيني اليوم الجمعة، أن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غزة خلال بحثهم عن مأوى بمرافق الوكالة ولا يوجد مكان آمن بالقطاع.--(بترا)
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