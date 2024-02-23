بلينكن: ندعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أننا ندعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس.
واضاف اننا حريصون على إطلاق سراح الرهائن بغزة في أسرع وقت ممكن.
وأكد اننا مستاؤون من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة ونرفض ذلك.
وقال بلينكن اننا مصممون على إنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن.-(وكالات)
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