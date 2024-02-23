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بلينكن: ندعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس

2/23/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أننا ندعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس.
واضاف اننا حريصون على إطلاق سراح الرهائن بغزة في أسرع وقت ممكن.
وأكد اننا مستاؤون من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة ونرفض ذلك.
وقال بلينكن اننا مصممون على إنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن.-(وكالات)

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