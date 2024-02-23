محاولة ترميم القيادة الفلسطينية لا تقلع والزمن ينفد

MENAFN - Alghad Newspaper) هآرتسبقلم: تسفي برئيل23/2/2024

"لماذا نحن بحاجة إلى مشروع فلسطيني وطني جديد"، تساءل الدكتور مصطفى البرغوثي في مقال لاذع نشره في هذا الأسبوع في موقع "العربي الجديد". "السبب هو أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الرسمي للفلسطينيين، تخلت في الثمانينيات عن مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة، وتبنت حل الدولتين، أي إقامة دولة على حدود العام 1967 مع حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. هذا الهدف يستند إلى وهمين؛ إمكانية التوصل الى تسوية مع الحركة الصهيونية، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطا وضامنا لهذا الحل".

البرغوثي (70 سنة) هو عضو في المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي أقام في 2002 حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية. وهو من الأصوات الفلسطينية البارزة، إلى جانب مهنته الرسمية كطبيب، فهو يعد المثقف العام الذي لا يوفر أي انتقاد لاذع له لقيادة المنظمة ورئيسها محمود عباس. أيضا في مقاله الأخير هو كتب عن فشل المشروع السياسي للمنظمة (مشروع أوسلو).

أسباب الفشل، حسب البرغوثي، كثيرة: "استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وإفشال جهود المصالحة، وغياب ديمقراطية داخلية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والفشل في بلورة أدوات لشراكة ديمقراطية في قيادة النضال الوطني والعملية السياسية، وإدارة السلطة الفلسطينية والإصلاحات للمنظمة". النتيجة، حسب قوله، هي "فجوة عميقة بين القيادة الرسمية لها ومعظم الفصائل الأعضاء فيها وبين الجمهور، لا سيما الجيل الشاب الذي يشعر بأنه مقصى ومبعد، بالتحديد في الوقت الذي تتزايد فيه المؤامرات على تصفية الحق الفلسطيني".

ما الحل؟ "توحيد مكونات الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة الأرض والأمة، وهي أهداف سيتم تحقيقها فقط بواسطة تشكيل قيادة وطنية موحدة، تشمل كل قوى النضال في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء نظام ديمقراطي داخلي على أساس شراكة ديمقراطية، ورفض الخيار الوحيد والهيمنة (لمجموعة واحدة، القصد هو حركة فتح) وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تضم الفلسطينيين في المناطق وفي الخارج".

أفكار البرغوثي وطلباته غير جديدة، ولكنها تكتسب أهمية بالتحديد في الفترة الأخيرة، التي تجري فيها محادثات مكثفة حول إعادة ترميم المنظمة وتوسيع صفوفها من أجل أن تشمل حماس والجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى لم تنضم منظمة التحرير الفلسطينية حتى الآن. حتى الحرب في غزة، استخدم مفهوم "إعادة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية" أو "إحياء البيت الفلسطيني" كتعبير مرادف لمسألة الوراثة التي ستأتي بذهاب محمود عباس (88 سنة). الحرب وطلب الولايات المتحدة إجراء إصلاحات هيكلية في السلطة كشرط لتولي المسؤولية عن إدارة غزة بعد الحرب، جعلت قضية "إعادة البناء" لا تنتظر حتى "الوراثة الطبيعية" التي ستأتي عندما لا يكون عباس موجودا، أو لا يرغب في مواصلة قيادة المنظمة. هي تقتضي حلا قريبا وحتى فوريا.

إذا تم التوصل حقا إلى وقف طويل لإطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المخطوفين والسجناء الفلسطينيين، فإن الإدارة الأميركية تتطلع إلى أن تطرح في الفترة الطويلة نسبيا، ثلاثة أسابيع -شهر وربما أكثر، آلية فلسطينية متفق عليها ستبدأ في إدارة القطاع، في البداية في الشمال وبعد ذلك في جنوب القطاع، كي يكون بالإمكان البدء في إعادة بناء حياة حوالي 2.3 مليون من سكانه.

البنية التي تتبلور والمقبولة كما يبدو أيضا على مصر والسعودية والأردن، التي ناقشت ذلك مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأميركية، هي حكومة خبراء مؤقتة، فوق حزبية، كما يبدو ليست حكومة لفتح وبالطبع ليس لحماس، التي ستعمل بتمويل أميركي وسعودي وربما أيضا بتمويل دولة الإمارات وإلى جانبها قوة شرطة تقوم بتأهيلها الولايات المتحدة ومصر.

حكومة تكنوقراط كهذه شكلت في السابق في 2017 في أعقاب اتفاق القاهرة الذي تم التوقيع عليه بين فتح وحماس. وقد تم حلها خلال سنة في أعقاب خلافات شديدة حول تقسيم الصلاحيات والميزانيات، والتي وصلت إلى الذروة مع محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله عندما قام بزيارة عمل في غزة. كان يمكن أن تكون ذراعا تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كمنظمة تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

بشكل تقني ودستوري، فإن محمود عباس مخول بتعيين حكومة كهذه وأن يضع على رأسها رئيس حكومة من قبله، ولكن يحتج على هذه الصلاحية شخصيات كبيرة في المنظمة بذريعة مبررة، وهي أنه لم يعد زعيما شرعيا بعد انتهاء ولايته القانونية في 2010، رغم انتخابه في المجلس المركزي في المنظمة لمدة غير محدودة في 2009. وبخصوص طلب أميركا أن يتم تعيين نائب له مع صلاحيات واسعة، عباس أوضح في السابق أن الدستور الفلسطيني لا يشمل مثل هذا البند، وأن أي تغيير في الدستور يحتاج إلى قرار من المجلس الوطني الفلسطيني (الجسم النظري الذي لم يتم عقده من سنوات وعمليا هو موجود فقط على الورق)، أو من المجلس التشريعي الفلسطيني الذي قام هو نفسه بحله في 2018.

في المنظمة، يرون في المبادرة الأميركية التي ما يزال يصعب اعتبارها خطة عمل واقعية، فرصة لتمهيد الأرض للبدء في إجراء عملية استبدال للأشخاص في القيادة، وبالأساس فرصة لتقليص قوة عباس. ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات، الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية السلطة في الأعوام 2003-2005 هو من بين الأصوات العلنية البارزة التي تدعو إلى عزل عباس. هذا الأسبوع في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية قال "إنه يجب إجراء "طلاق طوعي" من عباس من أجل أن يبقى رئيس شرف، ويمكن رئيس حكومة فلسطينية جديدا من إدارة الضفة والقطاع".

القدوة (70 سنة)، وهو طبيب أسنان، تم طرده من صفوف حركة فتح في العام 2021 بعد أن قام بتشكيل قائمة مستقلة للانتخابات التي تم التخطيط لها في أيار (مايو) من العام نفسه، والتي تم إلغاؤها من قبل عباس. في المقابلة نفسها، أضاف "أنه لا توجد إمكانية لتصفية حماس مثلما تطمح إسرائيل، لكن حماس ستضعف ولن تحكم غزة بعد الحرب، هي ستكون حماس مختلفة". هو لم يوضح طبيعة التغيير، لكنه أضاف أنه تحدث مع أعضاء حماس، وحسب قوله، هم يدركون أن مكانة المنظمة قد تغيرت. القدوة هو نوع من "الشريك الائتلافي" لمحمد دحلان، الذي هو أيضا له حساب طويل مع عباس، والذي يطمح الآن إلى تولي دور في القيادة رغم نفيه.

أمام دحلان والقدوة يقوم بالتسخين أيضا حسين الشيخ، سكرتير اللجنة التنفيذية والشخص الذي سمي ذات يوم من قبل ضباط إسرائيليين "رجل إسرائيل في الضفة"، والوريث الذي أعده عباس وعينه لهذا المنصب. محمود العالول (74 سنة)، نائب محمود عباس، وهو رجل فتح المخضرم الذي ترك مع عرفات لبنان إلى تونس وعاد إلى الضفة بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وهو أيضا أحد الأشخاص الذين يمكنهم التنافس على وراثة عباس، لكن نيته ما تزال غير واضحة. في المقابل، جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، لا يخفي نيته وقدرته على استبدال محمود عباس.

كل هؤلاء المرشحين، الحقيقيين أو النظريين، يشاركون الموقف الذي يفيد بأن المنظمة "المتجددة" يجب عليها أن تضم في صفوفها حماس وتنظيمات أخرى كجزء من الإصلاح. ولكن حماس نفسها التي لم تتوقف عن التصريح عن نيتها الانضمام للمنظمة لا توضح الى أي منظمة تريد الانضمام، هل منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق أوسلو والتي تعترف بدولة إسرائيل وتلتزم بحل الدولتين أو المنظمة التي تتعهد بتغيير مبادئها وسياستها.

أول من أمس، في تصريح آخر من التصريحات التي بشكل عام تمر بتعديل بعد فترة قصيرة على نشرها، قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حماس، أن حماس مستعدة لتبني فكرة حكومة التكنوقراط، التي لن تكون حماس شريكة فيها. وأثار أبو مرزوق عاصفة عندما تحدث عن أن حماس مستعدة للاعتراف بـ"الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يعني الاعتراف بدولة إسرائيل. نحن نريد أن نكون جزءا من المنظمة ونحن نحترم التزامات هذه المنظمة". بعد فترة قصيرة من ذلك، نشر بيان جاء فيه أنه لم يتم فهمه كما يجب، وأكد "أن حماس لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي وهي غير مستعدة للتنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني".

سؤال هل يوجد أيضا لدى حماس استعداد للسماح بنشاطات حكومة تكنوقراط فلسطينية في غزة، هو سؤال ذو صلة، ليس فقط بسبب موقف إسرائيل التي ما تزال غير مستعدة حتى للسماع عن إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. السؤال الجوهري الذي سيقف أمام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هو كيف يمكن صياغة اتفاق تعاون مع إسرائيل، ليس فقط فيما يتعلق بقطاع غزة، بل أيضا فيما يتعلق بالمناطق الأخرى، خاصة إزاء الموقف العلني لكل المرشحين لوراثة عباس، الذي يقول إنه يجب أن تمر اتفاقات أوسلو بعملية جراحية عميقة. هذه أسئلة مهمة، لكن مشكوك فيه إذا كانت المنظمة ستنجح في الإجابة عنها في الفترة الزمنية التي ستحدد لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، في الوقت الذي فيه الفترة الزمنية، التي سيكون عليها فيها تقديم خطة واقعية لإدارة غزة، تنفد بسرعة.