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لعبة باتت مكشوفة.. أميركا تطلب والاحتلال يرفض ويكافأ بأسلحة ودعم دولي

2/23/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - باتت لعبة الطلب الاميركي بحماية المدنيين في غزة في حرب الاحتلال التي يخوضها ضد القطاع وما يعقبها برفض اسرائيلي مكشوفة ليس فقط في العالم، وانما في داخل الولايات المتحدة.
ولم يسمع العالم بأي عقوبة من قبل ادارة البيت الابيض ولا حتى عتاب، الا ما تكتبه وسائل اعلام، ورغم تطاول وزراء اليمين المتطرف في كيان الاحتلال على الولايات المتحدة، أكثر من مرة الا أن ذلك لم يجابه برد فعل أميركي على غرار ردود فعلها القاسية في كل دول العالم، بدءا من فيتنام، مرورا بالعراق وافغانستان وسورية.
ويرى محللون أنه في كل مرة تطلب الادارة الاميركية حماية المدنيين في غزة يسعر الاحتلال نيران أسلحته الواصلة توا من الولايات المتحدة في دماء الغزيين، ليس كذلك فقط، وإنما يكافأ الاحتلال بدعم دولي على غرار، الفيتو الاميركي المجحف والظالم المتكرر في مجلس الامن الدولي، وآخره الذي أحبط مساعي دولية لوقف العدوان على المدنيين في غزة.
آخر المطالب السطحية ساقها وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن، والذي طلب بإتصال هاتفي من نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس خطة تضمن سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا إلى مدينة رفح جنوبي القطاع قبل بدء أي عملية هناك، كما أثار -أيضا- الحاجة لتجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية، وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين.
وخلال الأسابيع الأخيرة صدرت عشرات التصريحات من مسؤولين أميركيين وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربوا فيها عن القلق بشأن العملية العسكرية للاحتلال في القطاع، الا أن ذلك القلق لم يعبر عنه عمليا، وعلى العكس عولج القلق الاميركي بتقديم المزيد من الدعم، للعدوان والامعان في قتل المدنيين الذين يعيشون في غزة ظروفا انسانية مأساوية، ما حدا بكتاب ومحللين لوصف الحالة الاميركية تلك "بالهروب الى الامام".
ذلك القلق وفق محللين لم يعزّز بأي إجراء عملي للضغط على حكومة الحرب للاحتلال لثنيها عن اجتياح مدينة رفح والتي تؤوي راهنا مليونا و400 ألف فلسطيني أغلبهم نحوا من كافة مناطق القطاع على أمل بالحصول على الامن من آلة البطش الصهيونية.
وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت الأربعاء الماضي عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن لن تعاقب إسرائيل إذا ما أقدمت على شن حملة عسكرية في مدينة رفح، وحتى ان لم يتم توفير أي حماية للفلسطينيين بالمدينة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة -الذين فضلوا عدم الكشف عن هُوياتهم- أخبروها أن واشنطن لا تخطط لتوبيخ إسرائيل، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكنها دخول رفح، وإلحاق الأذى بالمدنيين في المدينة دون التعرض لأي عواقب من الولايات المتحدة الأميركية.
ويرى مراقبون أن هذه المعلومات تمثل ضوءا أخضر من الإدارة الأميركية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدما في خطته لاجتياح المدينة، التي تعدّ آخر ملجأ لمئات آلاف النازحين، رغم الإدانة الدولية والتحذيرات المتصاعدة، مما سيترتب على ذلك من مجازر للمدنيين الأبرياء.
وأول من أمس قالت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين إسرائيليين يقرّون سرا بأنهم لا يملكون إستراتيجية محددة لكيفية نقل مليون و400 ألف مدني من رفح، أو المدة التي سيستغرقها ذلك، كما لا يعرفون المكان الذي قد ينقلونهم إليه.‏
والمؤكد أن ذلك لا يهمهم، ولا يشكل أولوية للولايات المتحدة، ويعتقد مسؤولون غربيون مطلعون على حقائق الامور أن إسرائيل ستنفذ عمليتها العسكرية في رفح مهما كلفها الأمر، غير أنهم يشعرون بالقلق بشأن الموعد النهائي للهجوم الذي حُدّد في شهر رمضان.
يأتي ذلك وقد تركز القصف من قبل كيان الاحتلال صباح أمس على خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد ليلة قاسية من القصف استهدفت وسط القطاع وشماله، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
وذكرت أنباء إن مروحيات الاحتلال شنت غارات على المناطق الغربية من مدينة خان يونس، مخلفة أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا باستهداف الاحتلال لمنازل مأهولة، في مناطق متفرقة وسط القطاع وجنوبه.
وفي مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، ذكرت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين استشهدوا وإصيب العشرات بقصف إسرائيلي، استهدف منزل عائلة معمر شرق المدينة.
ومنذ مساء أول من أمس، تُسمع أصوات الانفجارات الضخمة من رفح، نتيجة تفجير جيش الاحتلال منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس.
وفي المحافظة الوسطى، وثّقت مشاهد تكدس جثامين الشهداء داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت 4 منازل الليلة قبل الماضية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا، وإصابة 100 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.
وفي الشمال، خلفت غارات للاحتلال 20 شهيدا وعددا من المفقودين في شارع خليفة بحي الزيتون في مدينة غزة، فيما ما يزال عددا من الأشخاص في عداد المفقودين، ومصيرهم مجهول جراء تلك الغارات.
واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، نتيجة قصف قوات الاحتلال لنازحين كانوا متجهين من مدينة غزة إلى الجنوب، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشخاص كانوا يصطفون في انتظار وصول مساعدات عند دوار النابلسي، بمدينة غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أول من أمس بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 29 ألفا و410 شهداء، و69 ألفا و465 مصابا.

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