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مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

2/23/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيلين أويسال* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/2/16

في 19 شباط (فبراير)، يطلق الاتحاد الأوروبي القوة البحرية "أسبيدس"، وهي بعثة بحرية جديدة منظمة للتصدي لما يشهده البحر الأحمر من اضطرابات متنامية ولاستكمال العمليات الأميركية الجارية في المنطقة. وتحقق الصلاحية المنوطة بالعملية التوازن بين مختلف الأساليب على مستوى الدول الأوروبية التي يشارك بعضها في الضربات الجوية والصاروخية ضد الحوثيين في اليمن، بينما يفضل البعض الآخر اتخاذ موقف دفاعي أكثر من كونه هجوميا. ولا تسعى البعثة إلى معالجة الأزمة الحالية فحسب، بل إلى تعزيز الاستراتيجية البحرية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي أيضاً (والتي كان شمال غرب المحيط الهندي من أولوياتها)، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها تجاه الدول العربية ونشوء دفاع أوروبي.
الرد على هجمات الحوثيين
بينما ما يزال الاتحاد الأوروبي منقسماً نسبياً بشأن الحرب في غزة، فقد توصلت الدول الأعضاء إلى توافق في كانون الثاني (يناير) الماضي حول إنشاء بعثة بحرية في خضم تصاعد تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، وكانت السفن التي تملكها وتشغلها شركات أوروبية (على سبيل المثال، شركة "ميرسك" الدنماركية) من ضمن أهداف الحوثيين منذ اندلاع الحرب. ويجدر بالذكر هنا أن الممرات في البحر الأحمر تستأثر بشكل عام بنسبة تصل إلى حوالي 12 في المائة من التجارة العالمية و40 في المائة من التجارة بين آسيا وأوروبا. ولذلك، فإن الاضطرابات المستمرة يمكن أن تهدد المصالح الاستراتيجية الأوروبية.
تقتضي مهمة "أسبيدس" تعزيز الردع في المنطقة وحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. ووفقاً لبعض التقارير، ستستقبل اليونان البعثة وتقودها، في حين ستكون فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الدول الرئيسية المشاركة.
وتأتي بعثة "أسبيدس" لاستكمال عملية "حارس الازدهار" الحالية التي تعمل بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة الكثير من الدول الأوروبية، لا سيما الدنمارك واليونان وهولندا. كما تدخل فرنسا وإيطاليا في عضوية تلك البعثة، إلا أنهما تعملان في المنطقة تحت إمرة قياداتهما الوطنية.

تطوير الإستراتيجية البحرية والتعاون الإقليمي والدفاع
لطالما كانت حرية الملاحة من أولويات الاتحاد الأوروبي. ومع تزايد الجدال حول المضائق والممرات البحرية الأساسية، صنف الاتحاد الأوروبي منطقة شمال غرب المحيط الهندي بأنها "منطقة بحرية ذات أهمية" في العام 2022، تمتد على مساحة كبيرة من مضيق هرمز إلى مدار الجدي ومن البحر الأحمر نحو وسط المحيط الهندي، ويتطلب ذلك زيادة التنسيق البحري الأوروبي من خلال آلية تسمى "الوجود البحري المنسق".
كما يتوافق هذا التصنيف مع اهتمام الاتحاد الأوروبي الدؤوب بمنطقة شمال غرب المحيط الهندي منذ أن بدأت ببذل الجهود لتحقيق التكامل على الصعيد البحري. فوسط تزايد التهديدات وانعدام الاستقرار في القرن الأفريقي، أطلق الاتحاد الأوروبي في العام 2008 عملية "أتالانتا"، وهي بعثة بحرية تضطلع حالياً بمكافحة القرصنة، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وحماية شحنات برنامج الغذاء العالمي وغيرها من عمليات الشحن المعرضة للخطر.
أما في الخليج العربي، فقد قادت فرنسا ثماني دول أوروبية أخرى (بلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال) في إطلاق بعثة مراقبة بحرية مؤقتة في العام 2020 بهدف ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. ويقع المقر الرئيسي للمبادرة في القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي، وهي تشتمل على مسار دبلوماسي (البعثة الأوروبية للتوعية البحرية في مضيق هرمز)، ومسار عسكري (عملية "أجينور"). وفي هذا الإطار، تسعى باريس إلى تأدية دور فعال في الأمن البحري الإقليمي منذ "حرب الناقلات" في ثمانينيات القرن الماضي عندما نشرت بصفة مستقلة مجموعة لحاملة طائرات قتالية في الخليج. ولذا، فإن دورها القيادي في هذه "البعثة"/ عملية "أجينور" ومبادرات أخرى مهمة هو أمر طبيعي.
تعد "أسبيدس" جزءاً إضافياً من الجهود المتفرقة المتنامية التي تبذلها الدول الأوروبية لتأدية دور أكثر فعالية وتسجيل حضور أقوى في المنطقة، وهي تتوافق مع المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها أوروبا في المنطقة، وتحديداً استخدامها للأمن البحري كمجال رئيسي للتعاون مع دول الخليج، وتأمل أن يمتد إلى دول عربية أخرى مثل مصر والأردن. وستطلق البعثة أيضاً إشارة في الوقت المناسب على الساحة الدولية مع احتدام الجدل مجدداً حول الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي.
التحديات المقبلة
قد تطرح قواعد الاشتباك تحديات أمام المهمة الجديدة. وستدعم بعثة "أسبيدس"، ومعناها "الدرع" باللغة اليونانية، سياسة خفض التصعيد وحرية الملاحة، باضطلاعها بدور دفاعي في الغالب. ويشير ذلك إلى حذر أوروبي واسع النطاق بشأن نسبة التكاليف إلى الفوائد المترتبة على "التصعيد المنضبط" في المنطقة، الذي يُعتقد أنه لن ينجح في تشكيل الردع. ومن الجدير بالذكر أن هولندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شاركت في الضربات الأميركية على أهداف للحوثيين في اليمن، والتي تم شنها في إطار مختلف عن عملية "حارس الازدهار".
ومع ذلك، فإن الحذر بشأن التصعيد لا يستبعد استخدام القوة: ففي 10 كانون الأول (ديسمبر)، أسقطت الفرقاطة الفرنسية، "لانغدوك"، عدة طائرات من دون طيار تابعة للحوثيين. ولذلك سيتعين على البعثة الحفاظ على توازن دقيق بين هدفها المتمثل في عدم التصعيد والاستخدام المحتمل للقوة.
ويشكل التنسيق تحدياً آخر من التحديات التي تواجه عمل بعثة "أسبيدس"، حيث سيتعين على المشاركين التواصل مع بعثتين بحريتين أوروبيتين أخريين في المنطقة ("أتالانتا" و"أجينور")، بالإضافة إلى المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة. ويعود إنشاء "أسبيدس" إلى حد ما إلى إحجام إسبانيا عن توسيع نطاق بعثة "أتالانتا" إلى البحر الأحمر في السياق الحالي للأزمة الإقليمية. وحالما يهدأ الوضع وتتقلص المخاطر السياسية، سيكون من الأسهل إعادة تنظيم المبادرات الحالية، وربما دمج "أتالانتا" و"أسبيدس".
سوف يعد تأمين مشاركة الشرق الأوسط في "أسبيدس" نجاحا دبلوماسيا كبيرا -فقد توخت الكثير من الحكومات في المنطقة الحذر بشأن المشاركة في الأمن البحري منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) خوفاً من النظر إلى الأمر على أنه خيانة للقضية الفلسطينية أو استعداء لإيران، التي ما تزال هذه الحكومات تسعى إلى تخفيف حدة التوترات معها. ولكن إذا اقتنعت دول المنطقة المترددة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجدوى المهمة بعد انقضاء الأزمة الحالية، فيمكن أن تشكل محطة حقيقية في الجهود الرامية إلى تعزيز دبلوماسية أوروبا تجاه شركائها العرب، ووجودها البحري في شمال غرب المحيط الهندي، واستراتيجيتها الناشئة فيما يخص منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

*سيلين أويسال: هي زميلة زائرة للعام 2023-2024 في معهد واشنطن، ودبلوماسية في الإقامة من "الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية".

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