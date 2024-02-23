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فخ إستراتيجية مكافحة التمرد في غزة

2/23/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كولن ب. كلارك* - (فورين أفيرز) 5 شباط (فبراير) 2024

لماذا لا تستطيع إسرائيل رسم مسارها نحو النصر من خلال "تطهير الأراضي والسيطرة عليها وإعمارها"؟
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في أوائل شهر كانون الثاني (يناير)، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ بسحب بعض قواته من قطاع غزة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن تغادر غزة خمسة ألوية تتألف من بضعة ألوف من الجنود. لكن هذه الخطوة، بدلاً من كونها إشارة إلى نهاية القتال، كانت تنبئ على الأرجح بمرحلة جديدة في صراع إسرائيل ضد "حماس". وما بدأ كحرب تقليدية في الأساس قد يتحول إلى شيء مختلف تماماً: حملة لمكافحة التمرد.
بدلاً من الاستمرار في الأساليب الحالية المتمثلة في تحركات القوات على نطاق واسع، والقصف الجوي المكثف، والقتال واسع النطاق الذي ميز الصراع حتى الآن، فإن التحول نحو استراتيجية مكافحة التمرد سيعتمد أكثر على قوات العمليات الخاصة، والضربات الدقيقة، والغارات الموجهة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى قيام الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على سيطرته على المناطق بمجرد تأمينها من مقاتلي "حماس". وأوصى الجنرال المتقاعد بالجيش الأميركي ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق ديفيد بتريوس، إسرائيل، بهذا التكتيك في غزة، وهو ما يتلخص في نصيحته خلال خطاب ألقاه في 30 تشرين الثاني (نوفمبر): "لا تكتفوا بإخلاء المناطق ومن ثم المضي قدماً". وهو في ذلك يكرر المبدأ الذي كان محورياً في الحملة الأميركية التي قادها لمكافحة التمرد في العراق، التي لخصها الشعار: "نظف، سيطر، وابنِ". (أي تطهير الأراضي من مقاتلي "حماس"، ثم السيطرة على هذه الأراضي لمنع عودة المقاتلين إليها، ثم بناء الخدمات الأساسية والبنية التحتية فيها من أجل تجنب ظهور أي تمرد من جديد).
لكن قول ذلك أسهل من فعله. في الواقع، تشير البحوث التي أجريت حول حملات مكافحة التمرد السابقة إلى أن مثل هذا النهج في غزة قد يغرق الجيش الإسرائيلي في مستنقع يمكن أن يستمر لسنوات عديدة. في المقابل، سوف تتكيف "حماس" مع واقعها الجديد من خلال الاعتماد على شبكة أنفاقها تحت الأرض، واستخدام البنية التحتية المدمَّرة لصالحها، والاستفادة من أكوام الركام الهائلة الموجودة الآن في مختلف مدن غزة لإخفاء تحركاتها وعبواتها الناسفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تبدأ "حماس"، إلى جانب الجماعات (الإرهابية) الأخرى داخل غزة، في استخدام مهاجمين انتحاريين ضد الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بدوريات راجلة.
وبعبارات بسيطة، فإن تطبيق رؤية بتريوس لمكافحة التمرد في غزة سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وسيقدم الفلسطينيون وغيرهم مزاعم مشروعة بأن إسرائيل تعيد احتلال الأراضي. وعلاوة على ذلك، قد تسهم الغارات ونقاط التفتيش في زيادة تطرف المدنيين في غزة. وستستغل "حماس" الوضع لكي تهمش الأصوات الفلسطينية الأكثر اعتدالاً، وتحث على انتفاضة واسعة النطاق من شأنها أن تودي بحياة مزيد من الجنود الإسرائيليين ومزيد من المدنيين الفلسطينيين، وتحفز الأعضاء الآخرين في ما يسمى بمحور المقاومة التابع لإيران لشن هجمات على أهداف في إسرائيل وأماكن أخرى. وعوضاً عن وضع حد للعنف، فإن حملة مكافحة التمرد في غزة قد تؤدي إلى اندلاع حرب أبدية.
الأهداف السياسية: في عداد المفقودين
ما يزال الهدف النهائي لإسرائيل في غزة غير معروف. لكن هناك دلائل تشير إلى أن الاحتلال المطول المقترن بنهج مكافحة التمرد قد يشكل المرحلة التالية من القتال. وتلمح تصريحات القادة الإسرائيليين إلى نية إسرائيلية الاحتفاظ بوجود طويل الأمد في غزة من دون تحديد أي إطار زمني للانسحاب. في حديث لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 30 كانون الثاني (يناير) داخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، أعلن أن الحرب ضد "حماس" لن تنتهي قبل أن تحقق إسرائيل جميع أهدافها، مضيفاً: "لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من ذلك. فما الذي سيحدث إذن؟ النصر المطلق".
وفي الرابع من كانون الثاني (يناير)، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن حملة الجيش الإسرائيلي العسكرية "باقية بما أنها تعد ضرورية". وقال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن الحرب في غزة ستستمر "لأشهر عدة". ولكن إذا تبنت إسرائيل نهج مكافحة التمرد، فمن الممكن أن تتغير المدة بسهولة من أشهر إلى سنوات.
وحتى من دون أن تتقصد إسرائيل ذلك، فقد تجد نفسها متجهة نحو ذلك عن غير قصد. هذا ما حدث للولايات المتحدة في فيتنام، والعراق، وأفغانستان، حينما أدى الابتعاد عن الغايات المنشودة إلى استبدال الأهداف المحدودة بأخرى أكثر غموضاً وأكثر طموحاً. على سبيل المثال، في أفغانستان، كانت نية الولايات المتحدة عند بدء الحرب تدمير تنظيم القاعدة، لكنها وجدت نفسها في النهاية تحاول إعادة بناء الدولة. وفشلت واشنطن في نهاية المطاف في تحقيق أي من النتيجتين. ويمكن أن ينتهي المستنقع الذي تواجهه إسرائيل في غزة اليوم بالطريقة ذاتها، أو أنه قد يصبح مشابهاً لما اختبرته إسرائيل نفسها في جنوب لبنان، عندما استمرت الحملة التي بدأت في العام 1982 بهدف القضاء على مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية لما يقرب من عقدين من الزمن تقريباً. وفي نهاية المطاف، انسحبت إسرائيل فجأة في العام 2000 من دون إزالة التهديد الذي يمثله المقاتلون الفلسطينيون. وبالإضافة إلى ذلك، أسهم الاحتلال الإسرائيلي للبنان، الذي دام قرابة عقدين من الزمن، في ظهور عدو جديد، "حزب الله" اللبناني، وهو الخصم اللدود الذي يواصل تحدي إسرائيل حتى اليوم.
في الوقت نفسه، لدى نتنياهو أيضاً حافز شخصي لإطالة أمد الحرب، إذ أصبح من الواضح أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين يرغب في قيادة سياسية جديدة بمجرد انتهاء الصراع في غزة. وفي مقالة افتتاحية يوم عيد الميلاد في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلن نتنياهو أن المتطلبات الأساسية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تتلخص في "ضرورة تدمير 'حماس'، ونزع السلاح من غزة، واستئصال التطرف من المجتمع الفلسطيني". والجدير بالذكر أن تحقيق أي من هذه الأهداف، ناهيك عن الأهداف الثلاثة جميعها، سيتطلب التزاماً كبيراً من القوات يمتد لسنوات عدة في كل من غزة والضفة الغربية، وعلى الرغم من ذلك لن يكون النجاح مضموناً.
بعد مرور أربعة أشهر على الحرب، بدأ صبر بعض أعضاء القيادة العسكرية الإسرائيلية ينفد بسبب غياب هدف سياسي نهائي متماسك. في كانون الثاني (يناير)، أعرب غالانت عن إحباطه لعدم وجود خطة تحدد مسار الصراع بعد "تدمير حماس"، قائلاً: "من واجب مجلس الوزراء والحكومة مناقشة الخطة، وتحديد الهدف".
نصر تكتيكي وهزيمة استراتيجية
إذا تبنى الجيش الإسرائيلي نهج مكافحة التمرد في غزة، فسيتعارض ذلك مباشرة مع التوصيات السياسية لإدارة بايدن، التي حذرت إسرائيل، منذ بداية الصراع، من احتلال غزة بعد الحرب أو ارتكاب أخطاء مماثلة لتلك التي ارتكبها الجيش الأميركي بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). وتضغط واشنطن على نتنياهو للتخفيف من حدة الحملة العسكرية الإسرائيلية بسبب قلقها بشأن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، من بينهم كثير من النساء والأطفال. وأشار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، إلى أنه " في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".
بعد حوالي أربعة أشهر من القتال في غزة، أصبح من الواضح أن إسرائيل لا تملك استراتيجية سياسية محددة لما سيحدث بعد ذلك. وأعرب نتنياهو عن معارضته لفكرة استعادة "السلطة الفلسطينية" السيطرة على غزة، وهو ما يتعارض مع موقف إدارة بايدن. وفي المقابل، ما تزال الدول العربية مترددة في إرسال أي جنود إلى قوة حفظ السلام، وهذا يعني على الأرجح أن الأمر سينتهي بإسرائيل إلى الحفاظ على الأمن في غزة بينما تستعد "حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة لصراع طويل الأمد وأقل حدة. وفي هذا السيناريو، ستواجه إسرائيل متمردين فلسطينيين ينفذون هجمات بأسلوب الكر والفر، وينصبون كمائن مميتة، ويستخدمون قناصة متمركزين تحت أنقاض المباني المهدمة. فقد دمر جيش الدفاع الإسرائيلي جزءاً كبيراً من غزة، وقضى على بنيتها التحتية بغارات جوية مستمرة. في الواقع، تخلق هذه التضاريس المدمرة بيئة مواتية للمتمردين، وتوفر لهم أماكن جديدة لإخفاء المقاتلين والأسلحة. وتضاف إلى هذه المخابئ الجديدة شبكة الأنفاق الجوفية الواسعة الشبيهة بالمتاهة والتابعة لـ"حماس" والممتدة تحت قطاع غزة.
ومع ذلك، إذا احتل الجيش الإسرائيلي غزة وانتقل إلى مهمة مكافحة التمرد، فسيصب ذلك في مصلحة "حماس". وفي الواقع، أكثر ما يرغب فيه قادة الحركة هو الحصول على فرصة لإطالة أمد القتال، ومواصلة قتل الجنود الإسرائيليين، وتسليط الضوء على حصيلة القتلى من المدنيين الفلسطينيين في حملتهم الدعائية. وستنتهج "حماس" ضد إسرائيل استراتيجية "الموت البطيء"، وهي محاولة ترمي إلى استنزاف قوات الجيش الإسرائيلي تدريجياً وببطء إلى أن يطالب الشعب الإسرائيلي بانسحابها، وعند هذه النقطة ستعلن "حماس" النصر. ومن الممكن أن يشهد الصراع تطورات تذكر بالتجربة التي خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان، إذ انتظرت حركة طالبان بصبر لمدة عقدين من الزمن انسحاب الولايات المتحدة ثم استعادت السيطرة على البلاد بسرعة. وفي غزة، ستستخدم حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، والأخيرة هي جماعة مسلحة أخرى ناشطة هناك، الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع ومجموعة من الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ محلية الصنع للقضاء على الدوريات الإسرائيلية التي تستخدم آليات مدرعة. ومن خلال الاختلاط مع السكان المدنيين، فإن "حماس" ستتسبب في إثارة هجمات تسفر حتماً عن وقوع النساء والأطفال الفلسطينيين في مرمى النيران المتبادلة.
واستطراداً، قد تكون "حماس" بصدد الانتقال إلى مرحلة التخطيط للتمرد، ويبدو أن الحركة تحاول إعادة بناء نظام حكم يستلم فيه المسلحون مهمات متعلقة بالإدارة وحفظ الأمن في جميع أنحاء غزة. وفي الوقت نفسه، وبناء على أوامر من قادة الجيش الإسرائيلي، أضرم بعض الجنود النار في المنازل المهجورة في غزة، فجعلوها غير صالحة للسكن، مما يدل على أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإرفاق نهجها العسكري بحملة ترمي إلى "كسب القلوب والعقول". ومع تجمع قوات الجيش الإسرائيلي في ثكنات صغيرة في مختلف أنحاء غزة، وعدم بذل أي جهد للتفاعل مع السكان المحليين، فإن القوات الإسرائيلية ستصبح هدفاً مغرياً لهجمات "حماس". ويخاطر المسؤولون الإسرائيليون، وخصوصاً نتنياهو وحلفاءه اليمينيين المتطرفين، بحدوث عواقب وخيمة من خلال إغفال الأبعاد السياسية لهذا الصراع. والجدير بالذكر أن إسرائيل، بتجاهلها الكامل للمظالم الفلسطينية المشروعة، ستقدم لـ"حماس" فرصة ملء فراغ السلطة وترسيخ وجودها بشكل أكبر في غزة.
هذه دروس سبق وأن تعلمتها إسرائيل من تجربتها في لبنان، وحتى من احتلالها السابق لغزة، الذي أدى في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من القطاع في العام 2005. لكن الأعضاء اليمينيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يتمتعون حالياً بنفوذ هائل ويدفعون نتنياهو إلى التفكير في احتلال غزة إلى أجل غير مسمى، ويقولون إن إسرائيل يجب أن تفعل ذلك في ظل عدم وجود أي حكومة فلسطينية مناسبة.
لا نهاية تلوح في الأفق
إذا تبنت إسرائيل الاستراتيجية المذكورة أعلاه، فمن الأفضل أن تستعد لاشتباك طويل الأمد. من خلال التحليل الذي أجريته بنفسي مع باحثين آخرين في مؤسسة "راند"، لدراسة كل حركات التمرد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى العام 2009 (71 في المجموع)، اكتشفنا أن متوسط المدة الزمنية لهذه الصراعات كان 10 سنوات. وعندما يتمتع المتمردون بدعم خارجي من دولة راعية، كما هو وضع "حماس" مع إيران، فغالباً ما يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التمرد لأن الراعي قادر على تزويد الجماعات المقاتلة بالأسلحة والمعدات والتدريب والاستخبارات. وخلال الحرب الباردة، قدم الاتحاد السوفياتي والصين الدعم للمتمردين المدعومين من الشيوعيين في أنغولا، واليونان، وجنوب أفريقيا، وفيتنام، على سبيل المثال لا الحصر. ومن جانبها، عملت الولايات المتحدة على مساعدة المجاهدين الأفغان ضد الجيش الأحمر السوفياتي في أفغانستان طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وفي معظم هذه الحالات، كان الدعم الخارجي أساسياً لتعزيز قدرة المتمردين على مواصلة القتال لفترة أطول بكثير مما كانوا سيفعلون من دون هذا الدعم، وأدى ذلك إلى خروجهم منتصرين في كثير من الأحيان.
حتى الآن، تزعم إسرائيل أنها قتلت ما يقرب من 9 آلاف مقاتل من "حماس" من أصل ما يقدر بنحو 30 ألف مقاتل، على الرغم من أن هذه الأرقام غير مؤكدة ولم يتم التحقق منها. وحتى مطلع شباط (فبراير)، ظلت "حماس" تحتفظ بالقدرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وهذا يعني أن تل أبيب، على الرغم من جهودها العسكرية المكثفة في غزة، ليست قريبة على الإطلاق من تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على "حماس". وعلاوة على ذلك، تشير التقارير الآن إلى أن "حماس" تعيد تجميع صفوفها في شمال غزة استعداداً لهجوم جديد. وقد تفكر الحكومة الإسرائيلية في إبقاء جيشها في غزة لكي تتمكن من إحراز مزيد من التقدم. لكن الطريقة التي تحارب بها مهمة أيضاً. في بحثنا حول مكافحة التمرد، وجدت وزملائي في مؤسسة "راند" أن الجيوش التي تبنت ما أطلقنا عليه تسمية نهج "القبضة الحديدية" لمكافحة التمرد، وهو أسلوب يركز بشكل شبه حصري على قتل المتمردين، حققت نجاحاً في أقل من ثلث الحالات المدروسة، وهي نسبة أقل بكثير من الطرق التي ركزت في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السكان المدنيين.
بالنسبة لإسرائيل، تعد مكافحة التمرد خياراً جذاباً لأنها تسمح لقادة البلاد بتأجيل القرارات السياسية الصعبة والتركيز عوضاً عن ذلك على تحقيق الانتصارات العسكرية قصيرة المدى. لكن أحد الأسباب التي أدت إلى غرق إسرائيل في مأزقها الحالي يتلخص في أن الساسة الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، كانوا يؤخرون ويرفضون باستمرار، وفي أغلب الحالات، الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى أي تسوية تفاوضية مع الفلسطينيين.
قد تبدو المحاربة بأسلوب مكافحة التمرد خياراً جذاباً، ولكنها لن تحقق هدف الجيش الإسرائيلي المتمثل في القضاء على "حماس" بشكل كامل. ومع تزايد الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن، بدأ العد العكسي بالنسبة للقوات الإسرائيلية لإحراز تقدم في إضعاف البنية التحتية العسكرية التابعة لـ"حماس". وستستمر الخسائر المتزايدة في صفوف الجيش الإسرائيلي في فرض ضغوط إضافية على حكومة نتنياهو، التي تتعرض بالفعل لانتقادات بسبب تعاملها مع قضية الرهائن. وحتى هذه اللحظة، قتل 221 جندياً إسرائيلياً في الصراع.
يتعين على الإسرائيليين أن يجدوا طريقة للانتقال في مرحلة ما بعد الصراع إلى وضع لا ينطوي على احتلال أو على وجود مستمر لأعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية في غزة. وسيتطلب إنهاء الصراع التوصل إلى هدف سياسي نهائي متماسك، وهو ما تجنبه القادة السياسيون في إسرائيل حتى الآن. وإذا رفضت إسرائيل السماح لكيان فلسطيني بحكم غزة، سيضطر الإسرائيليون أنفسهم إلى حكمها، أو على الأقل توفير الأمن، وهو ما سيستلزم بدوره وجوداً طويل الأمد وقوة أشبه بالاحتلال.
إذا وجدت القوات الإسرائيلية نفسها مجبرة على البقاء في غزة لأجل غير مسمى، وفق ما ألمح إليه بعض القادة السياسيين الإسرائيليين، سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يعتمد استراتيجية وجود محدود تمكنه من الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ الأمنية من دون إثارة عداء السكان المحليين في غزة. ومع ذلك، فإن تحقيق مثل هذه الاستراتيجية يبدو غير محتمل بالنظر إلى الأهداف الحالية للجيش الإسرائيلي وموقفه العملياتي ومدى استعداده لتحمل الأخطار في سبيل ضمان سلامة عناصره. إن صنع السلام مع الأعداء هو أمر بالغ الصعوبة، وخصوصاً بعد أهوال الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ولكن من دون التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، قد تبدو غزة في العام 2024 أشبه بلبنان في العام 1982: حرب بلا نهاية.

*كولين ب. كلارك: مدير البحوث في مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية وباحث بارز في مركز صوفان للاستشارات. ترجمت المقال "إندبندنت عربية" ونشرت الترجمة في 11 شباط (فبراير) 2024.

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