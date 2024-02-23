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نظام البصمة.. هل نشهد تفاهمات حوله قريبا؟

2/23/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – ما تزال قضية نظام البصمة للأطباء في وزارة الصحة تثير جدلا، خصوصا بعد أن أكد أطباء أن النظام يأتي مقيّدا لعمل الطبيب ودوره في خدمة المريض في ظل تآكل الأجور وعدم احتساب الأجر الإضافي له، في وقت كشفت فيه مصادر طبية لـ "الغد" أن هناك مباحثات جارية لتوصل إلى صيغة توافقية، من الممكن أن ترضي جميع الاطراف، من تدون ان تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى.
في المقابل، فإن أطباء يعملون في القطاع العام، يرون أن من اقترح نظام البصمة كان الأولى عليه بأن يقوم بضبط ساعات العمل وأي ساعة عمل إضافية يتم دفع أجر إضافي للطبيب عليها.
وشددوا على أنه يجب تطبيق كامل بنود النظام ولا يتم اجتزاء بعض البنود دون بنود أخرى، معتبرين أن أي عمل إضافي خارج أوقات المناوبات يجب أن يكون مقابلها مبلغ مادي مجزٍ، وأن نظام البصمة غير معمول به في بعض الدول ومنها الخليجية على سبيل المثال، مبينين أن تطبيق النظام يعني أن يكون مرتبطا بأجور كافية ومجزية للأطباء، بينما أشار أطباء آخرون إلى أن نظام البصمة يضع الجميع على قدم المساواة.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة إن نظام الصمة غير معمول به للأطباء، سواء في المستشفيات العامة المحلية انتهاء بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الجلامدة، أنه وفي مستشفيات العالم، فإن النظام غير مطبّق أيضا على الأطباء سواء مقيمين أو اختصاصيين.
وأشار إلى أن هذه المستشفيات هي أميركية وبريطانية وأوروبية وصولا إلى مستشفيات في دول خليجية أيضا.
وأوضح الجلامدة أن عدم تطبيق نظام البصمة ليس لأن الأطباء طبيعة عملهم ومناوباتهم سواء كانت داخل المستشفى او خارجها تعطيهم عدد ساعات اكثر بكثير من ما هو مطلوب.
وكانت وزارة الصحة عممت قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة.
وشددت على كوادرها الصحية، عبر كتاب رسمي صدر عنها، أنه سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد الرصيد سيتم الحسم مباشرة من الراتب.
كما شددت على أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا لوظيفته.
وبين الجلامدة أن المسؤولية التي يتحملها الأطباء في العمليات وعند دخول المرضى مختلفة عن زملائهم في نفس المستشفى من المهن الطبية المساندة الأخرى، والذين يكون عملهم ضمن نظام "الشفتات" الواضحة الخالية من المسؤولية بخلاف الأطباء وعملهم.
واعتبر الجلامدة أن ما تمارسه وزارة الصحة حاليا من محاولات فرض البصمة بـ"العقاب دون الثواب"، هو أمر غير مقبول.
وقال إن من يصر على تطبيق نظام البصمة، لا يعلم شيئا عن العمل داخل المستشفيات أو المناوبات أو حتى تحمّل مسؤولية دخول مرضى على اسمه.
وأكد الجلامدة أنه "عندما تضع نظام فيه عقاب، يجب أن يكون معه ثواب، وهو البدل المالي المضاعف عن عدد الساعات الأكثر التي يعمل فيها الطبيب وخاصة بعد انتهاء ساعات العمل وأيام العطل والأعياد والمناسبات".
وأشار إلى أن معظم الأطباء يعملون أكثر بكثير من عدد الساعات المطلوبة وأن عملهم وواجبهم لا يتوقف بالخروج من المستشفى.
وقال، "هناك من اعتاد البصم إمّا طمعاً ورياء أو تطوعاً واجتهادا".
وأضاف، "لا نرفض نظام البصمة على أن يحصل الطبيب على حقه المادي الكامل".
وشدد الجلامدة على أن نقابة الأطباء تستغرب وجود أشخاص في وزارة الصحة "يبحثون عن التأزيم وخلق حالة صراع غير مبررة".
وأوضح أن مجلس النقابة وُجد للدفاع عن حقوق الأطباء والوقوف في وجه من يحاول التغول عليهم وهي تدرس جميع الخيارات من أجل ذلك.
وأصدر مجلس نقابة الأطباء مؤخرا، بيانا أكد فيه على ضرورة عدم الالتزام بتطبيق نظام البصمة للأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى حين الاتفاق على أسس واضحة تحمي حقوق الطبيب مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بمكان العمل وجميع المهام الموكلة للطبيب ضمن عمله واختصاصه.
فيما تساءل نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في وقت سابق "كيف سيتم التعامل مع المناوبات، وكيف سيقوم الطبيب المناوب بالبصم بعد قضاء 36 - 48 ساعة في المستشفى؟".
ودعا الزعبي إلى تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لوضع أسس ثابتة لهذا التطبيق بمختلف أصنافه.

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