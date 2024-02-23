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اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة مغير السرحان غدا

2/23/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة الثانية من عصر يوم غد السبت، اجتماعا في مقر مركز شابات مغير السرحان، بدعوة من رئيس نادي مغير السرحان عبدالله السرحان.
وسيتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد، في ظل تأجيل اتحاد الكرة الاجتماع مع رؤساء الأندية، وعدم تحديد موعد جديد حتى الآن، إضافة لرفض الأندية الاقتراح من اللجنة التنفيذية والذي جاء عن طريق أحد أعضاء الاتحاد، بدعم أندية المحترفين الـ12 بمبلغ نصف مليون دينار، على أن يتم صرفها بآلية مختلفة عن آليات الدعم المتعارف عليها.
و اقترح الاتحاد صرف نصف مليون لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل النادي على دفعة أولى قد تصل إلى 15 ألف دينار، على أن يوزع باقي المبلغ كدفعة ثانية على الأندية كل وفق مصروفاته ونفقاته، وهذا ما لم تقبله الأندية وطلبت حسب المعلومات المتوفرة بصرف مليون ونصف من الدعم الذي دخل صندوق الاتحاد من الحكومة والقطاع الخاص بعد انجاز النشامى في كأس آسيا ٢٠٢٣.
وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري، اضافة للعديد من القضايا.
وشكل الاجتماع الأخير لرؤساء الأندية والذي عقده في مقر نادي الوحدات الاسبوع الماضي، نقطة مهمة في توحيد صف الأندية بالمطالبة بدعم مالي فوري وكبير، في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023.
واتفقت الأندية على مواجهة الاتحاد "بنفس واحد وكلمة واحدة"، من خلال توحيد الخطاب في مختلف المناسبات.

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