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ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه خوسيلو

2/23/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فترة من الغياب عن المشاركة في المباريات، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها وجود مشكلة في الكاحل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي ريال مدريد أعلن أنه تم تشخيص إصابة الإسباني الدولي خوسيلو (33 عاما)، والذي سجل 14 هدفا للريال هذا الموسم بعدما انضم من إسبانيول على سبيل الإعارة، بتورم في عظمة بكاحله الأيمن.

ولم يعلن الريال عن مدة غياب خوسيلو ولكن ذكرت تقارير إسبانية أنه قد يغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع.

هذا من شأنه أن يبعد اللاعب عن المشاركة في المباراة إشبيلية المقرر إقامتها يوم الأحد في الدوري الإسباني، بالإضافة للعديد من المباريات، بما في ذلك مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني المقرر إقامتها يوم 6 مارس المقبل.

وذكر بيان للنادي: عقب الفحوص التي خضع لها خوسيلو من قبل الخدمات الطبية ريال مدريد، تم تشخص إصابة اللاعب بتورم في عظمة بالكاحل الأيمن. وسيتم متابعة حالته.

ويتصدر ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مع تبقي 13 مباراة.

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